Gruzínsky prezident: Som pripravený na schôdzku s Putinom

Prezident Gruzínska Giorgi Margvelašvili, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tbilisi 16. mája (TASR) - Gruzínsky prezident Giorgi Margvelašvili v stredu vyhlásil, že je pripravený stretnúť sa so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom. Vyjadril sa tak na stretnutí so študentmi v Tbilisi, ktoré odvysielala televízia Rustavi-2.uviedol Margvelašvili. Citovala ho agentúra TASS.Gruzínsky premiér Giorgi Kvirikašvili už v marci vyzval na obnovenie diplomatických vzťahov s Ruskom. Konštatoval, že Rusko a Gruzínsko by mali podniknúť spoločné kroky zamerané na prelomenie patového stavu, ktorý trvá od konfliktu spred desiatich rokov.Ohniskom vojny medzi Ruskom a Gruzínskom v auguste 2008 bolo Južné Osetsko, odštiepenecký gruzínsky región. Po päťdňovom konflikte, v ktorom zahynulo vyše 1000 ľudí vrátane 72 ruských vojakov, vyhlásilo Južné Osetsko nezávislosť.Rusko 26. augusta 2008 uznalo nezávislosť Južného Osetska, ako aj Abcházska, ďalšieho gruzínskeho separatistického regiónu. Z členských štátov OSN uznali nezávislosť oboch republík okrem Ruska ešte Venezuela, Nikaragua a Nauru.