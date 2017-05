Guvernér: Lídrovi opozície Caprilesovi zabránili v ceste do New Yorku

Henrique Capriles. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Caracas 18. mája (TASR) - Lídrovi venezuelskej opozície Henriqueovi Caprilesovi zabránili dnes na letisku Maiquetía neďaleko Caracasu odcestovať do USA. Informoval o tom s odvolaním sa na samotného politika guvernér štátu Miranda prostredníctvom jednej zo sociálnych sietí.Podľa rovnakého zdroja mali Caprilesov cestovný pas orgány vyhlásiť za neplatný.Cieľom cesty opozičného predáka do New Yorku bolo informovanie Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva o najnovších prejavoch násilia pri protivládnych demonštráciách v latinskoamerickej krajine, kde v uplynulom týždni prišlo pri protestoch o život 45 ľudí.Caprilesovi, ktorý patrí medzi najvplyvnejších odporcov socialistickej vlády venezuelského prezidenta Nicolása Madura, iba nedávno odobrali pasívne volebné právo. Po obdobie 15 rokov by sa tento muž, ktorý údajne nebol bez šancí pri prezidentských voľbách 2018, nemal uchádzať o žiadnu verejnú funkciu.USA iba v stredu požiadali o vôbec prvé konzultácie Bezpečnostnej rady OSN týkajúce sa Venezuely. Spoločnými silami chcú zabezpečiť, aby prezident Maduro zastavil násilnosti a obnovil demokraciu v krajine.Americká veľvyslankyňa pri OSN Nikki Haleyová vo vyhlásení pred stredajším zasadaním BR OSN uviedla, že Venezuela sa nachádza