H. Clintonová: D. Trump je najnebezpečnejší prezident v dejinách USA

Donald Trump a Hillary Clintonová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 11. októbra (TASR) – Spojené štáty ešte nemali takého nebezpečného prezidenta, akým je Donald Trump - celý svet by mal mať obavy, myslí si jeho protikandidátka z vlaňajších volieb Hillary Clintonová.zdôvodnila Clintonová v pondelok svoj názor v rozhovore pre televíznu reláciu Four Corners (Štyri kúty).Austrálska televízia ABC ju síce odvysiela až na budúci pondelok, no práve tieto slová bývalej ministersky zahraničných vecí sa objavili v upútavke na reláciu.Ostrá kritika prišla len dva týždne po tom, ako Clintonová v rozhovore pre americkú televíznu stanicu MSNBC povedala, že Trump je ešte horším prezidentom, než si myslela, že bude.