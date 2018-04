Haleyová: USA budú reagovať na chemický útok v Sýrii bez ohľadu na OSN

Nikki Haleyová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 10. apríla (TASR) - Americká veľvyslankyňa pri OSN Nikki Haleyová v pondelok vyzvala Bezpečnostnú radu Organizácie Spojených národov (BR OSN), aby konala v súvislosti s posledným prípadom údajného chemického útoku v Sýrii. Zároveň varovala, že USA sú pripravené na odvetu.Rusko však prostredníctvom svojho delegáta pri OSN Vasilija Nebenziu vyhlásilo, že útok americkej armády na Sýriu by mal "vážne dôsledky". Diplomat na mimoriadnom zasadnutí BR OSN v New Yorku prízvukoval, že použitie chlóru alebo sarinu pri sobotňajšom útoku na mesto Dúmá nebolo potvrdené.uviedla Haleyová.Moskva podľa vyjadrenia Nebenziu oznámila Spojeným štátom, že nedopustí, aby sa jej pozemné sily v Sýrii dostali do ohrozenia.povedal Nebenzia.Nebenzia podľa agentúry Reuters obvinil západné mocnosti z "konfrontačnej politiky, očierňovania, urážok, nediplomatickej rétoriky, zastrašovania, uvaľovania sankcií a vyhrážok použitia sily".Washington už predtým predstavil v BR OSN návrh rezolúcie, na základe ktorej by sa začalo nové nezávislé vyšetrovanie udalostí v Dúme, avšak diplomati vyhlásili, že Rusko ako jeden zo stálych členov BR OSN bude rezolúciu vetovať. Kedy sa bude o tomto opatrení hlasovať, nebolo bezprostredne známe.Americký prezident Donald Trump pred zasadnutím rady prisľúbil, že v priebehu "nasledujúcich 24-48 hodín" pristúpi Biely dom k "hlavným rozhodnutiam". Dodal, že na údajný chemický útok v Sýrii bude reagovať "rázne". Minister obrany USA James Mattis podľa vlastných slov nevylučuje vojenskú operáciu.