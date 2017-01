Hamburg je dejiskom slávnostného otvorenia Labskej filharmónie

Na archívnej snímke zo 4. novembra 2016 je hlavná koncertná sieň Labskej filharmónie počas novinárskeho dňa v Hamburgu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke zo 4. novembra 2016 je schodisko v hale Labskej filharmónie počas novinárskeho dňa v Hamburgu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hamburg 11. januára (TASR) - Severonemecké prístavné mesto sa dnes po desiatich rokoch výstavby konečne dočkalo slávnostného otvorenia Labskej filharmónie, ktorej sídlom bude nová dominanta mesta - 110 metrov vysoká viacúčelová budova. V impozantnom objekte, diele švajčiarskych architektov Jacqua Herzoga a Pierra de Meurona, sú popri dvoch koncertných sieňach aj bytové jednotky, päťhviezdičkový hotel s viac ako 240 izbami, viaceré reštaurácie, vyhliadková plošina či parkovisko.Hviezdy však slávnostnému otvoreniu, ktoré sa kvôli rozmarom počasia začalo s 30-minútovým oneskorením, neboli priveľmi naklonené. Intendant Labskej filharmónie Christoph Lieben-Seutter bol nútený informovať o odrieknutí angažovanej sopranistky Camilly Tillingovej zo Švédska zo zdravotných dôvodov. Za prominentnú pacientku "zaskočí" rodáčka z nemeckého Mannheimu i so skúsenosťami z veľkých zahraničných scén vrátane La Scaly Hanna-Elisabeth Müllerová.Nič to však nemení na zastúpení Slovenska medzi hviezdami prvej veľkosti, ktoré vystúpia na slávnostnom koncerte. Popri britskom basbarytonistovi sirovi Brynovi Terfelovi a francúzskom kontratenoristovi Philippovi Jarousskom bude medzi nimi aj slovenský tenorista Pavol Breslík, ktorý nahradil pôvodne zamýšľanú nemeckú opernú hviezdu Jonasa Kaufmanna.Otvárací koncert hudobníkov z telesa NDR Elbphilharmonie Orchester (niekdajší Symfonický orchester Severonemeckého rozhlasu NDR) pod taktovkou svojho šéfdirigenta Thomasa Hengelbrocka ponúkne pre 2100 pozvaných hostí, medzi ktorými nechýbajú nemecký spolkový prezident Joachim Gauck, spolková kancelárka Angela Merkelová či minister zahraničných vecí a predpokladaný budúci prezident Frank-Walter Steinmeier, okrem iného diela Ludwiga van Beethovena, Johannesa Brahmsa, Bernda Aloisa Zimmermanna, Richarda Wagnera, ako aj svetovú premiéru opusu súčasného skladateľa Wolfganga Rihma.Posledný menovaný bude v hľadisku chýbať takisto pre ochorenie. Na koncert prišlo však mnoho iných celebrít zo spoločenskej, kultúrnej a politickej scény, ako aj 500 šťastlivcov, ktorí sa k vstupenkám dostali na základe žrebu.Otvorenie Labskej filharmónie s predpokladanými nákladmi na výstavbu vo výške 77 miliónov eur bolo pôvodne naplánované na rok 2010. Predĺženie výstavby z viacerých dôvodov znamenalo explóziu nákladov až na 789 miliónov eur a odloženie otvorenia o viac ako šesť rokov.Teraz však všetci zainteresovaní dúfajú, že sa čakanie vyplatilo, čomu nasvedčujú nielen správy o vynikajúcej akustike v koncertných sieňach, ale aj o takmer vypredaných vstupenkách na celý zvyšok sezóny až do začiatku júla. Dramaturgia už preto pripravuje ďalšie koncerty, s ktorými sa pôvodne nerátalo.Dnešné podujatie v Hamburgu sprevádzajú mimoriadne bezpečnostné opatrenia.