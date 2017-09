Hamšíkov Neapol prehral so Šachtarom

Na snímke hráč Barcelony Lionel Messi v zápase D-skupiny Ligy majstrov vo futbale FC Barcelona - Juventus Turín v Barcelone 12. septembra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Liga majstrov 2017/2018 - 1. kolo skupinovej fázy:



E-skupina:

NK Maribor - Spartak Moskva 1:1 (0:0)

Gól: 85. Bohar - 59. Samedov, rozhodoval: Aytekin (Nem.)



FC Liverpool - FC Sevilla 2:2 (2:1)

Góly: 21. Firmino, 37. Salah - 5. Ben Yedder, 72. Correa, ČK: 90+4. Gomez (Livepool) po 2 ŽK, rozhodoval: Makkelie (Hol.)



tabuľka:



1. FC Liverpool 1 0 1 0 2:2 1

FC Sevilla 1 0 1 0 2:2 1

3. NK Maribor 1 0 1 0 1:1 1

CSKA Moskva 1 0 1 0 1:1 1



F-skupina:

Šachtar Doneck - SSC Neapol 2:1 (1:0)

Gól: 15. Taison, 58. Ferreyra - 72. Milik (z 11 m), rozhodoval: Zwayer (Nem.)

/M. Hamšík (Neapol) hral do 60. minúty/



Feyenoord Rotterdam - Manchester City 0:4 (0:3)

Góly: 2. a 63. Stones, 10. Agüero, 25. Gabriel Jesus, rozhodoval: Marciniak (Poľ.)



tabuľka:



1. Manchester City 1 1 0 0 4:0 3

2. Šachtar Doneck 1 1 0 0 2:1 3

3. SSC Neapol 1 0 0 1 1:2 0

4. Feyenoord Rotterdam 1 0 0 1 0:4 0



G-skupina:

RB Lipsko - AS Monaco 1:1 (1:1)

Góly: 33. Forsberg - 34. Tielemans, rozhodoval: Oliver (Ang.)





FC Porto - Besiktas Istanbul 1:3 (1:2)

Góly: 21. Tošič (vlastný) - 13. Talisca, 28. Tosun, 86. Babel rozhodoval: Taylor (Ang.)



tabuľka:

1. Besiktas Istanbul 1 1 0 0 3:1 3

2. AS Monaco 1 0 1 0 1:1 1

RB Lipsko 1 0 1 0 1:1 1

4. FC Porto 1 0 0 1 1:3 0







H-skupina:

Tottenham Hotspur - Borussia Dortmund 3:1 (2:1)

Góly: 4. Son Heung-Min, 15. a 60. Kane - 11. Jarmolenko, ČK: 90+2. Vertonghen (Tottenham) po 2 ŽK, rozhodoval: Rocchi (Tal.)



Real Madrid - APOEL Nikózia 3:0 (1:0)

Gól: 12. a 51. C. Ronaldo (druhý z 11 m), 61. Ramos, rozhodoval: Bastien (Fr.)



tabuľka:

1. Real Madrid 1 1 0 0 3:0 3

2. Tottenham Hotspur 1 1 0 0 3:1 3

3. Borussia Dortmund 1 0 0 1 1:3 0

4. APOEL Nikózia 1 0 0 1 0:3 0

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. septembra (TASR) - Futbalisti talianskeho SSC Neapol vstúpili do skupinovej fázy Ligy majstrov 2017/2018 prehrou. V stredajšom zápase F-skupiny nestačili v Charkove na ukrajinského zástupcu Šachtar Doneck, ktorému podľahli 1:2. S kapitánskou páskou hral do 60. minúty Slovák Marek Hamšík.Šachtar otvoril skóre stretnutia v 15. minúte po zásahu brazílskeho útočníka Taisona, Neapol po inkasovanom góle síce zvýšil tlak, ale tesne po prestávke využil nedorozumenie v ich obrane Argentínčan Facundo Ferreyra. "Partenopei" síce znížili v 72. minúte po úspešnom pokutovom kope Arkadiusza Milika, ale k zisku minimálne bodu ich už v ďalšom priebehu súper nepustil. V druhom stretnutí skupiny si pripísali hladké víťazstvo hráči Manchestru City, na pôde Feyennordu Rotterdam triumfovali 4:0.Úspešne vykročil za obhajobou titulu v LM Real Madrid, po dvoch ligových remízach v rade si napravil chuť hladkou výhrou 3:0 nad APOEL Nikózia v rámci H-skupiny. V základnej zostave "bieleho baletu" nechýbal Cristiano Ronaldo a výkon okorenil dvoma gólmi. Víťazne vstúpil do súťaže aj Tottenham Hotspur, na domácom trávniku zaznamenal víťazstvo 3:1 nad Borussiou Dortmund.Remízou 2:2 sa skončil v E-skupine duel medzi FC Liverpool a FC Sevilla. Španielsky zástupca vyhrával už od 5. minúty zásluhou Wissama Ben Yeddera, ale zverenci trénera Jürgena Kloppa ešte do prestávky otočili. O vyrovnanie hostí sa postaral v 72. minúte Joaquin Correa. Aj druhé stretnutie v "éčku" sa skončilo deľbou bodov, NK Maribor remizoval so Spartakom Moskva 1:1.Futbalisti RB Lipsko získali vo svojom historicky prvom zápase v pohárovej Európe bod za remízu 1:1 s AS Monaco. Za nemecký tím skóroval v 33. minúte Emil Forsberg, ale francúzsky majster odpovedal už o minútu neskôr Yourim Tielemansom. Porto zaznamenalo na úvod prehru, keď doma podľahlo v G-skupine Besiktasu Istanbul 1:3.