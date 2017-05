Handlovská nemocnica sa vyšetrovaním znamienok pripojí k Dňu melanómuu

Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván

Handlová 15. mája (TASR)- Handlovská nemocnica sa pripája ku kampani v rámci celoeurópskej preventívnej akcie Deň melanómu, ktorý pripadá na dnes. V tejto súvislosti pozýva širokú verejnosť na vyšetrenie kožných znamienok, a to do 19. mája. Informovala Marta Csergeová, hovorkyňa Agel SK, pod ktorej materskú spoločnosť nemocnica patrí."Melanóm je najagresívnejšou formou rakoviny kože. Príčinou jeho vzniku môže byť nadmerné vystavovanie sa slnečným lúčom, opaľovanie v soláriách, vplyv elektromagnetického či rádioaktívneho žiarenia, ale aj nezdravý životný štýl," uviedla Csergeová.Doplnila, že najviac ohrození sú ľudia so svetlou pokožkou, ale aj tí, u ktorých už v minulosti bol zaznamenaný výskyt melanómu v rodine, či majú veľké množstvo znamienok na koži."K začatiu účinnej liečby je dôležité včasné rozpoznanie nádorových kožných ochorení. Aj pri tejto skupine ochorení platí, že včasná diagnostika podstatne znižuje riziko rozvoja ochorenia a možných komplikácií," ozrejmila lekárka dermatovenerologickej ambulancie handlovskej nemocnice Gabriela Uhliarová. Vyšetrenie znamienok je podľa nej bezbolestné, pričom sa pri ňom používa lekársky dermatoskop, ktorý znamienka, prípadne lézie zväčší a osvetlí a umožní tak odbornému lekárovi sledovať zmeny typické pre zdravé alebo nepravidelné dysplastické znamienko, prípadne kožný nádor.Vyšetrenie kožných znamienok môže verejnosť absolvovať denne v dermatovenerologickej ambulancii nemocnice v Handlovej, od 8.00 h do 12.00 h.