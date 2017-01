Hasiči vyťahovali srnca zo zamrznutého vodného toku

Srnec, archívne foto Foto: TASR/Daniel Veselský Foto: TASR/Daniel Veselský

Komárno/Nové Zámky 3. januára (TASR) - Hasiči z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Komárne a Nových Zámkoch zasahovali v pondelok 2. januára v Komárne a v katastri obce Andovce v Novozámockom okrese.Ako informuje web Ministerstva vnútra SR, po 8. h bol nahlásený technický zásah na Bratislavskej ceste v Komárne, v rámci ktorého piati miestni hasiči asistovali záchrannej zdravotnej službe (ZZS) pri vynášaní pacienta z bytu do sanitného vozidla. Podľa informácií ZZS ZaMED, ktorá zásah zabezpečovala, pacienta našli v podkroví rodinného domu, pričom k nemu viedli veľmi strmé schody s úzkym priechodom. Pre túto skutočnosť ZZS potrebovala asistenciu komárňanských hasičov. Následne muža vo veľmi vážnom zdravotnom stave previezli do miestnej nemocnice.Po 10. h bol ohlásený technický zásah v katastri obce Andovce, v rámci ktorého štyria novozámockí hasiči v spolupráci s Poľovníckym združením zachraňovali srnca zo zamrznutého vodného toku. Podľa informácií Okresného riaditeľstva HaZZ v Nových Zámkoch sa srnca z toku podarilo vytiahnuť, no bol už uhynutý.