Hazard čakajú zmeny, rezort financií pripravuje návrh nového zákona

Bratislava 16. októbra (TASR) - Ministerstvo financií (MF) SR pripravuje návrh nového zákona o hazardných hrách. Informuje o tom na právnom portáli Slov-lex. Nová právna úprava by mala byť predložená do medzirezortného pripomienkového konania v januári budúceho roka.Hazard tak opäť čakajú zmeny.informuje stručne rezort v predbežnej informácii k návrhu zákona.Začiatkom tohto roka pritom vstúpila do platnosti novela zákona o hazardných hrách, ktorá priniesla viaceré zmeny. Zaviedla sa úprava zameraná na obmedzenie dostupnosti hazardných hier, na prevádzkovanie ktorých nebola udelená alebo vydaná príslušná licencia podľa slovenských právnych predpisov, a ktoré prostredníctvom elektronických komunikačných sietí a služieb ponúkajú predovšetkým zahraničné spoločnosti za súčasného ponechania štátneho monopolu v oblasti on-line hazardných hier.Hrať hazardné hry napríklad nemôžu poberatelia dávok v hmotnej núdzi, zmeny sa týkali aj posilnenia dozoru zo strany finančnej správy, taktiež sa upravilo aj umiestnenie prevádzok hazardných hier.