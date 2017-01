Heineken rokuje o prevzatí brazílskych pivovarov firmy Kirin

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Amsterdam 20. januára (TASR) - Holandská pivovarnícka spoločnosť Heineken uviedla, že rokuje s japonskou skupinou Kirin Holdings o kúpe jej pivovarov v Brazílii. V prípade uskutočnenia kontraktu by japonská pivovarnícka firma mohla za aktíva v Brazílii dostať vyše 870 miliónov USD (818,28 milióna eur).Brazílska divízia japonskej spoločnosti, známa ako Brasil Kirin, prevádzkuje v juhoamerickej krajine 12 pivovarov. Založili ju v roku 2011 po tom, ako Kirin Holdings kúpil za takmer 2 miliardy USD brazílsku značku pivovarov Schincariol. Teraz japonský denník Nikkei uviedol, že Holanďania by mohli za brazílsky biznis firmy Kirin zaplatiť okolo 872 miliónov USD.Nízka cena odráža súčasný nepriaznivý stav na brazílskom trhu a ak by sa Heineken dohodol na prevzatí brazílskeho biznisu Kirinu, dostal by sa veľmi lacno do pozície dvojky na brazílskom trhu s pivom. Jednotkou je AB InBev, ktorý kontroluje približne dve tretiny tohto trhu.Japonská skupina minulý rok zaznamenala v Brazílii pokles tržieb a podielu na brazílskom trhu s pivom. Navyše, pokles kurzu brazílskeho realu viedol ku zvýšeniu cien niektorých komodít. Zástupcovia Kirinu rokovania potvrdili, uviedli však, že uvažujú o rôznych možnostiach, okrem predaja aktív to môže byť aj vytvorenie strategického partnerstva.