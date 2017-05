Heizer sa stane novou posilou Popradu

Radomír Heizer Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poprad 12. mája (TASR) - Slovenský hokejista Radomír Heizer sa stal novou posilou tipsportligového HK Poprad. Pre 29-ročného centra to bude druhé pôsobenie pod Tatrami v kariére, dressi obliekal aj v ročníku 2015/2016.V uplynulej sezóne hral za MHC Martin. V 55 zápasoch si pripísal 8 gólov, 26 asistencií a klubu pomohol až do semifinále play off. Po vydarenom ročníku nemal núdzu o ponuky.Heizer okrem Popradu a Martina pôsobil aj v Spišskej Novej Vsi, Banskej Bystrici, Karlových Varoch i v dánskom Herlev Eagles.