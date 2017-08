Herec a spevák Sáva Popovič je už päťdesiatnikom

Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 22. augusta (TASR) – Slovenský spevák, spisovateľ, skladateľ, hráč na klávesoch, herec a humorista Sáva Popovič oslavuje 22. augusta 50 rokov.Sáva Popovič sa narodil 22. augusta 1967 v Bratislave, v bývalej Československej socialistickej republike (ČSSR). Na Konzervatóriu v Žiline študoval hru na bicie nástroje a na Konzervatóriu v Bratislave herectvo. Je mladším bratom jedného z lídrov tzv. študentskej revolúcie z roku 1989, dirigenta a skladateľa Antona Popoviča a starším bratom hudobníka, skladateľa a speváka Tomáša "Tomyho" Popoviča.Hudobník Sáva Popovič patrí k zakladateľom divadelnej skupiny Kopytovci, resp. skupiny Jána Kopytu, ktorej historicky prvé vystúpenie sa uskutočnilo 6. decembra 1989 vo Dvorane Vysokej školy múzických umení (VŠMU) v Bratislave. V januári 1990 s veľkým úspechom vystupoval s Kopytovcami aj na slávnostnom podujatí pri príležitosti návštevy novozvoleného prezidenta Československej socialistickej republiky (ČSSR) Václava Havla v Bratislave.Ako člen divadelnej skupiny Kopytovci odštartoval verejné vystúpenia na doskách bratislavského Štúdia S (dnes Štúdio L+S) v porevolučnom období na pozvanie Milana Lasicu, Júliusa Satinského a Jara Filipa v rámci improvizovaných predstavení To je ono! a Jubileum. V Štúdiu L+S v rokoch 1990-1993 ako člen Kopytovcov účinkoval aj v predstaveniach Od mítingu k mítingu, Kopyto street a Buffa ungula.Do povedomia širokej verejnosti sa Sáva Popovič dostal aj ako člen hudobnej skupiny Kopytovci, vytvorenej v roku 1994. V rámci nej so spolužiakmi z konzervatória Marcelom Nemcom a Henrichom Plátkom nahrali viaceré recesistické piesne (Poručík Žigira, Aka Fucka). "Nesmrteľnými" sa Kopytovci stali vďaka prespievaniu hitu skupiny Maduar Do It, z ktorého vytvorili parodickú verziu pod názvom Doj it.Po úspechu uvedenej piesne sa spolupodieľal na vydaní dvoch albumov skupiny Kopytovci: Mekký Drevokocúr (1995) a Záhada uštipačnej Cilky (1996), na ktorom sa autorsky podieľali aj známi hudobníci Tóno Popovič, Laco Lučenič, Henrich Leško, Juraj Burian a Juraj Bartoš. V roku 2010 sa autorsky podieľal na ďalších paródiách hitov, akými bola napr. paródia na pieseň speváčky Kristíny Horehronie pod názvom Teplo na horehroní, či paródia piesne Rytmusa a Tiny Príbeh pod názvom Ozajstný príbeh.V roku 2016 v Štúdiu L+S, ako člen obnovenej divadelnej skupiny Kopytovci (jej členmi sa okrem neho stali aj Ľudovít Jakubove - Mravec, Ivo Hlaváček, Barbora Sásková, Alžbeta Petrová a Zlatica Žárska) hral pod režisérskou taktovkou svojho brata Antona Popoviča v predstavení Voľby 2020, fikcii z budúcnosti, v rámci ktorej sa diváci ocitli v roku 2020 pred voľbami do Národnej rady SR.Sáva Popovič je autorom hier Buffa Ungula a Charlie Chaffin (príbeh o Chaplinovi), ktoré v rámci svojho repertoára uviedlo Štúdio L+S. Pre bratislavské divadlo Astorka Korzo '90 napísal rozprávkovú hru La Scuola. V roku 2000 vydal rozprávkovú knihu Malý Leonardo a v roku 2001 rozprávku O malom tučnom dievčatku.Ako herec účinkoval napr. v pôvodnom slovenskom kriminálnom seriáli Mesto tieňov (2008, 2012) a v komediálnom seriáli Atletiko Cvernofka (2016).