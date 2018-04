Herec Richard Gere sa tretíkrát oženil, jeho vyvolenou je podnikateľka a aktivistka Alejandra

BRATISLAVA 19. apríla - Americký herec Richard Gere sa oženil so španielskou podnikateľkou a aktivistkou Alejandrou Silvou. Informuje o tom magazín HELLO! s odvolaním sa na svoju sesterskú publikáciu HOLA!, ktorej zdroje tvrdia, že dvojica sa zosobášila už začiatkom apríla a oslavu s rodinou a priateľmi plánuje na 6. mája doma v New Yorku.Šesťdesiatosemročný Gere a 35-ročná Silva tvoria pár od roku 2014. Pre známeho herca je to už tretie manželstvo, v rokoch 1991 - 1995 bola jeho manželkou supermodelka Cindy Crawford a v rokoch 2002 - 2016 bol ženatý s herečkou Carey Lowell, s ktorou má aj 18-ročného syna Homera.Dcéra bývalého viceprezidenta futbalového klubu Real Madrid zas bola v rokoch 2012 - 2016 vydatá za Govinda Friedlanda, s ktorým má päťročného syna Alberta.

Richard Tiffany Gere



začínal s herectvom v 70. rokoch minulého storočia, no hviezdou a zároveň sexsymbolom sa stal až vďaka hlavnej role v dráme Americký gigolo (1980). Túto pozíciu si upevnil snímkou Dôstojník a gentleman (1982) či dnes už kultovou romantickou komédiou Pretty Woman (1990).



po nej sa objavil vo filmoch ako Návrat Sommersbyho (1993), Prvý rytier (1995), Prvotný strach (1996), Nevesta na úteku (1999), Jeseň v New Yorku (2000), Dr. T a jeho ženy (2000), Proroctvo z temnôt (2002), Neverná (2002), Smiem prosiť? (2004), Partička B. D. (2007), Noci v Rodanthe / Nečakaná láska (2008), Najlepší z Brooklynu (2009), Hačikó: príbeh psa (2009), Smrteľné lži (2012), Mládeži neprístupné (2013), Druhý báječný hotel Marigold (2015), Norman (2016) či The Dinner (2017).



v roku 1999 ho magazín People označil za najsexi muža na svete a o štyri roky neskôr sa tešil zo Zlatého glóbusu v kategórii Najlepší herec v komédii alebo muzikáli za výkon v snímke Chicago (2002).





