Herečka Danielle Darrieux sa dožíva 100 rokov, počas vojny ju obvinili z kolaborácie

BRATISLAVA 30. apríla (WebNoviny.sk) - Francúzska herečka Danielle Darrieux sa v pondelok 1. mája dožíva životného jubilea 100 rokov.Narodila sa 1. mája 1917 v Bordeaux ako Danielle Yvonne Marie Antoinette Darrieux. Pred kamerou debutovala už ako 14-ročná. Prelomom v jej kariére bola rola Marie Alexandrie von Vetsera vo filme Mayerling (1936). V tejto snímke si ju všimla americká filmová spoločnosť Universal Picture, a preto v roku 1938 nakrútila v Hollywoode snímku The Rage of Paris. Rozhodla sa však vrátiť späť do Francúzska.Počas vojny ju obvinili z kolaborácie, neskôr ju rehabilitovali. V roku 1954 sa predstavila vo filmovej adaptácií Stendhalovho románu Červený a čierny, zahrala si aj v muzikáli Slečny z Rochefortu (1967) či snímke 8 žien (2000). V roku 1985 získala Čestného Cézara za celoživotné dielo.Viac k témam: Danielle Darrieux