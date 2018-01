Herečky v Hollywoode založili hnutie proti sexuálnemu obťažovaniu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Los Angeles 2. januára (TASR) - Približne 300 hollywoodskych filmových a televíznych herečiek, scenáristiek a režisérok spustilo novú kampaň zameranú na boj proti sexuálnemu obťažovaniu. Informovali o tom v utorok agentúry AP a DPA i spravodajská stanica BBC.Hnutie s názvom Time's Up (Čas vypršal), za ktorým stoja známe herečky Eva Longoria, Reese Witherspoonová či Jennifer Anistonová, sa vo svojom akčnom pláne zaviazalo bojovať proti nevhodnému sexuálnemu správaniu nielen v zábavnom priemysle, ale ja na rôznych pracoviskách po celých USA.V rámci iniciatívy vznikol i fond na právnu ochranu určený ženám i mužom, ktorí nemajú potrebné finančné prostriedky, aby sa súdne bránili proti sexuálnemu obťažovaniu na pracovisku. Podľa BBC sa prostredníctvom darcovských príspevkov podarilo hnutiu vyzbierať už viac ako 13 miliónov dolárov (10,8 milióna eur) z plánovaných 15 miliónov. Medzi prispievateľkami sú napríklad americká herečka Meryl Streepová, americká speváčka Taylor Swiftová či afroamerická herečka Viola Davisová.uviedli organizátorky v pondelok zverejnenom otvorenom liste.Hnutie Time's Up sa ďalej zasadzuje o, pokiaľ ide o riadenie podnikov a rovnaké mzdy. Taktiež presadzuje zavedenie zákona podľa ktorého by firmy, ktoré tolerujú obťažovanie na pracovisku postihol trest.Novozaložené hnutie tiež podporuje iniciatívu žien obliecť si na nadchádzajúce odovzdávanie filmových a televíznych cien Zlatý glóbus čierny outfit. Čierne šaty majú vyjadriť solidaritu žien s tými, ktoré zažili sexuálne obťažovanie. V poradí 75. ročník Zlatých glóbusov sa uskutoční 7. januára v Beverly Hills.