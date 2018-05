Herne a kasína v ČR čelia obrovskému prepadu tržieb

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 26. mája (TASR) - Český legálny hazard zaznamenal vlani rekordný rok, keď sa príjmy vyšplhali na 40 miliárd Kč (1,55 miliardy eur). V tomto roku však nastal prudký pád. Kamenným herniam a kasínam klesli tržby od začiatku roka až o 75 %. Prevádzkovatelia sa preto pripravujú na prepúšťanie zamestnancov, prípadne na zatváranie pobočiek. Príčinou úpadku legálneho biznisu je nový zákon o hazarde, ktorý od tohto roka kamenným herniam prikazuje aj fyzickú registráciu hráčov.citoval hovorcu českej Únie herného priemyslu Andreja Čírteka server e15.cz.Prepad neminul ani giganta českého hazardu, skupinu Synot senátora Iva Valentu.povedala hovorkyňa Synotu Magda Pekařová.Vážnosť situácie potvrdzuje Eva Růtová, obchodná riaditeľka skupiny Bonver, podniku, ktorý má v Česku okolo 200 prevádzok.uviedla.Z prudkého prepadu príjmov plynie aj o polovicu nižší výber dane z hracích automatov, čo je vôbec najvyššia daňová položka v oblasti hazardu. Zatiaľ čo vlani Česko vybralo za štvrťrok vždy zhruba 2 miliardy Kč, za tohtoročný 1. kvartál putovala do štátnej pokladnice len 1 miliarda Kč.Tento pokles však neznamená, že by sa štátu podarilo rovnako obmedziť aj samotný hazard. Ako povedal český protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil, "v kamenných herniach počet hráčov klesol, ale celkovo ich menej nie je. Čiastočne sa presunuli na internet a čiastočne do čiernych herní. Tie často zakladajú práve prevádzkovatelia legálnych herní.(1 EUR = 25,765 CZK)