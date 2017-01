HLINA: Spolupráca KDH a Smer-SD vo voľbách do VÚC nie je možná

Na snímke nový predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Alojz Hlina počas tlačovej besedy po svojom zvolení za predsedu KDH v Ružomberku 11. júna 2016. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

ratislava 25. januára (TASR) – Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) nebude v žiadnom prípade a za žiadnych okolností v súvislosti s tohtoročnými voľbami do vyšších územných celkov (VÚC) spolupracovať so stranou Smer-SD. Vyplýva to zo Stratégie pre voľby v roku 2017, ktorý definovalo a schválilo predsedníctvo hnutia na svojom zasadnutí. "vyhlásil na dnešnom brífingu predseda KDH Alojz Hlina.Dôvodov na takéto rozhodnutie je podľa neho viacero. Podľa KDH je napr. Smer-SD nereformovateľná strana, ktorá deštruuje štát. Hlina v tejto súvislosti okrem deštrukcii hovorí aj o zlyhaní štátu, keďže sa stačí pozrieť na situáciu v polícii, prokuratúre či súdnictve.doplnil.Ako konkrétne bude hnutie v boji o predsedov jednotlivých krajov na Slovensku postupovať, bude podľa neho závisieť od rokovaní v rámci strategickej opozičnej dohody, keďže si KDH uvedomuje, že s niekým bude potrebné spolupracovať. Táto dohoda však automaticky neznamená, že by mala vzniknúť koalícia, aj keď pripúšťa, že v niektorých krajoch by časom mohla ad hoc do koalície prerásť. O konkrétnych nominantoch hnutia na predsedov krajov hovoriť bližšie zatiaľ nechcel, priznáva však, že hnutie má záujem postaviť svojho kandidáta v niektorých krajoch. Závisieť to však bude aj od toho, či a ako sa bude na základe rokovaní s opozičnými partnermi realizovať spomínaná strategická dohoda. KDH je však podľa neho silné na severe a severovýchode Slovenska, v tejto súvislosti sa spomína Prešovský a Žilinský kraj.V prípade Bratislavského samosprávneho kraja si hnutie uvedomuje, že lepšiu pozíciu tu má niekto iný. "hovorí Hlina s tým, že určite nepôjde o búchanie do pŕs, ale o reálne zhodnotenie situácie. Zároveň ale priznáva, že ak strana Sloboda a Solidarita (SaS) postaví ako kandidáta Juraja Drobu, KDH ho podporovať nebude, aj keď nič osobné v tom vraj hľadať netreba. Hlina argumentuje rozdielom medzi konzervatívnym myslením, čoho zástancom je KDH a liberálnym myslením v podaní Drobu.To by však podľa Hlinu nemalo automaticky znamenať, že hnutie postaví v Bratislavskom kraji svojho kandidáta alebo podporí kandidáta niekoho iného. Ak sa totiž prípadne bude opozičná dohoda realizovať, v praxi by to malo znamenať, že strana ostane v neutrálnom, nulovom bode, čiže nepostaví ani vlastného kandidáta, ale zároveň nepodporí ani nikoho iného. To by malo platiť recipročne, teda medzi všetkými stranami v rámci dohody.Stratégiu KDH však bližšie špecifikovať nechcel, všetko podľa neho závisí od rokovaní, ktoré, priznáva, sú krehké.," konštatuje Hlina, ktorý zároveň uviedol, že hnutie nebude spolupracovať ani so stranou Richarda Rybníčka. Podľa neho totiž nemôže byť strana postavená ako projekt, na ňom môže byť postavený len dom alebo most. Okrem toho si Hlina nemyslí, že Slovensko potrebuje ďalšiu konzervatívnu stranu.