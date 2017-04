Hnedý priemyselný park v Bardejove objavili prví investori

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bardejov 28. apríla (TASR) – Do hnedého priemyselného parku v Bardejove, ktorý skolaudovali už pred vyše rokom, prišla prvá firma. Bardejovská spoločnosť DLK BJ, s. r. o., sa venuje výrobe obuvi a v priebehu tohto roka by mala zamestnať najmenej 50 nových zamestnancov. Primátor mesta Boris Hanuščak uviedol, že obsadili polovicu druhého podlažia a do priemyselného parku sa presťahovali z iných priestorov v meste.uviedol primátor.Novú výrobu v Bardejove chce spustiť spoločnosť s holandským kapitálom Rompa Group cez svoju dcérsku spoločnosť Rompa CZ, s. r. o. Projektový manažér mestského úradu v Bardejove Ján Novotný potvrdil, že spoločnosť má záujem etablovať sa v Bardejove pravdepodobne od 1. júna. Pripravuje sa už zmluva na podpis. Prenajať si chcú polovicu jedného podlažia s plochou 1900 štvorcových metrov, kde v prvej etape vytvoria najmenej 50 pracovných miest. Nový investor bude vyrábať plasty a kryty pre rôzne výrobky strojárskeho a elektrotechnického priemyslu.