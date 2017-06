Hodiny na Matejovej veži Trenčianskeho hradu po rokoch opravia

Hodinový stroj z Matejovej veže (Hodinová veža) na Trenčianskom hrade demontovali 14. júna 2017 hodinári a odviezli ich do dielne na opravu. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Hodinový stroj z Matejovej veže (Hodinová veža) na Trenčianskom hrade demontovali 14. júna 2017 hodinári a odviezli ich do dielne na opravu. Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Trenčín 14. júna (TASR) – Z Matejovej veže na Trenčianskom hrade dnes demontovali hodinový stroj z roky nefungujúcich hodín. Po demontáži stroj transportovali do hodinovej dielne, kde ho ešte do konca mesiaca opraví renomovaný trenčiansky hodinár.Podľa správkyne Trenčianskeho hradu Lenky Hesekovej Matejovu alebo tiež Hodinovú vežu pri vstupe do areálu hradu postavili za čias Matúša Čáka Trenčianskeho v 14. storočí, niekoľkokrát ju rekonštruovali.„Hodiny boli na veži osadené až v 60. rokoch minulého storočia. Skoro 15 rokov nefungovali, a tak sme sa rozhodli, že ich dáme opraviť a že im vdýchneme nový život. Najväčší problém bol nájsť hodinára, ktorý by to zvládol. Napokon sme našli trenčianskeho hodinára Zoltána Lancza, ktorý je šikovný hodinár, opravuje hodiny po celom svete. Oprava bude stáť 700 eur vrátane desaťročného servisu. Inak by sa cena opravy pohybovala na úrovni 3500 eur,“ doplnila Heseková.Ako dodala, v minulosti sa hodiny snažili opravovať niekoľkí laickí hodinári. Hodiny síce išli, ale boli nepresné, neodbíjali celú hodinu a napokon sa zastavili úplne.Podľa Lancza sú hodiny zanedbané, zdevastované, vydraté. Bol najvyšší čas, aby sa oživili. Takmer 100-kilogramový hodinový stroj demontovali z veže s pomocou horolezcov. „Bude ich treba v prvom rade vyčistiť, odmastiť a všetky rotačné súčiastky vyleštiť a urobiť im nové puzdrá. Puzdrá boli vydraté a opotrebované, bola to zmes oleja a prachu vo veži, vytvorila sa brúsna pasta, ktorá za tie roky urobila svoje,“ skonštatoval hodinár.Symbolickú cenu opravy a údržbu hodín zdôvodnil Lancz faktom, že je Trenčan a Trenčiansky hrad je jeho srdcovou záležitosťou. „Údržba počas desiatich rokov bude podľa neho spočívať v premazaní dvakrát do roka, dvakrát do roka budem nastavovať letný a zimný čas. Hotové budú do konca mesiaca, už začiatkom letných prázdnin budú môcť návštevníci vidieť na Hodinovej veži presný čas,“ uzavrel hodinár, ktorý sa profesii venuje od 11 rokov a jeho rukami prešli aj ozajstné hodinové skvosty z dielne kráľovských hodinárov vo Francúzsku a Anglicku.