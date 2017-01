Hodnota vyhlásených zákaziek na stavebné práce je najnižšia za 4 roky

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. januára (TASR) – Od januára do novembra 2016 vyhlásili investori na Slovensku 2828 obstarávaní na stavebné práce v celkovej hodnote 1,88 miliardy eur. Ide tak o najnižší objem investícií v porovnateľnom období za posledné štyri roky. Vyplýva to z najnovšej analýzy spracovanej spoločnosťou CEEC Research na základe údajov Úradu pre verejné obstarávanie.V novembri vypísali verejní obstarávatelia 66 súťaží na stavebné práce za 50 miliónov eur, čo v medziročnom porovnaní predstavuje prepad o 59,8 % z hľadiska počtu a 89 % z pohľadu objemu.Za prvých 11 mesiacov minulého roka bolo vo vestníku verejného obstarávania zapísaných celkovo 2828 súťaží v sume 1,88 miliardy eur. Oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka síce klesol počet vyhlásených zákaziek iba o 0,2 %, ich objem sa však znížil o tretinu (33,5 %).Je to zároveň najnižší objem zákaziek za posledné štyri roky. V roku 2012 totiž tvoril 2,17 miliardy eur, v roku 2013 až 3,62 miliardy eur, v roku 2014 to bolo 2,33 miliardy eur a v roku 2015 zase 2,82 miliardy eur. Vyšší počet zákaziek pri súčasnom poklese objemu podľa analýzy s najväčšou pravdepodobnosťou dlhodobo súvisí s čerpaním financií z fondov v rámci Programu rozvoja vidieka.Z týchto verejných obstarávaní bolo 38 % ukončených a zadaných konkrétnym stavebným firmám. Z celkového objemu to predstavuje iba 15 % v hodnote 287 miliónov eur. Reálne však boli tieto zákazky zadané za 248 miliónov eur, teda o 14 % menej oproti ich pôvodnej hodnote. Po odčítaní doposiaľ ukončených a zrušených súťaží, ktorých je zhruba 8 % z objemu, aktuálne zostávajú v procese obstarávania zákazky v sume 1,44 miliardy eur.Od vlaňajšieho januára do novembra investori ukončili a dodávateľom zadali celkovo 2064 verejných obstarávaní v hodnote 1,54 miliardy eur. V medziročnom porovnaní ide o mierny (3,3 %) nárast počtu ukončených tendrov a desatinový (12,1 %) nárast ich objemu.upozornil riaditeľ CEEC Research Jiří Vacek.Súčasnú situáciu podľa analýzy výrazne ovplyvnila zákazka Železníc Slovenskej republiky z júla 2016 na modernizáciu trate Púchov – Žilina v hodnote 365 miliónov eur.