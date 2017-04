Hokej-MS18: Hokejisti Slovenska na MS18 končia, s Ruskom prehrali 2:3 po predĺžení

Na snímke kapitán Slovenska Martin Fehérváry (vľavo) a Veniamin Baranov z Ruska bojujú o puk vo štvrťfinálovom zápase na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov Slovensko - Rusko na zimnom štadióne v Poprade 20. apríla 2017. Foto: TASR – Oliver Ondráš Na snímke kapitán Slovenska Martin Fehérváry (vľavo) a Veniamin Baranov z Ruska bojujú o puk vo štvrťfinálovom zápase na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov Slovensko - Rusko na zimnom štadióne v Poprade 20. apríla 2017. Foto: TASR – Oliver Ondráš

Poprad 20. apríla (TASR) - Slovenskí hokejisti do 18 rokov prehrali vo štvrťfinálovom zápase s Ruskom 2:3 po predĺžení a na majstrovstvách sveta tejto vekovej kategórie končia. Víťazný gól strelil v 69. Kirill Slepec. Slováci v zápase otočili z 0:1 na 2:1, napokon sa však z postupu tešili Rusi. Víťazný tím narazí v semifinále na Fínov, ktorý v prvom štvrťfinálovom zápase zdolali Česko 6:5 po predĺžení. Švédi nastúpia proti lepšiemu zo zápasu USA - Švajčiarsko.





Brankár Slovenského tímu Juraj Sklenár:

V oficiálnom zápise o stretnutí boli ako domáci uvedení Rusi, ale o tom, kto je v Poprade doma nebolo pochýb od úvodných minút. Slovenskí hokejisti sa bez rešpektu pustili do súpera a v prvej tretine mali viac z hry. Brankár Žukov zmaril viacero šancí slovenského tímu a v 6. minúte sa mohol radovať, keď akciu Svečnikova dokončil Čechovič - 1:0. Na aktivite slovenského tímu to však neubralo. Blízko k vyrovnaniu bol Miloš Roman, ktorého dorážku zastavila pravá žrď a gólom neskončili ani tvrdá strela Hrehorčáka v 16. minúte, či Žiakov pokus v závere prvej časti.



Na snímke tréner Slovenska Norbert Javorčík (v strede) dáva pokyny svojim zverencom počas oddychového času vo štvrťfinálovom zápase na majstrovstvách sveta v hokeji hráčov do 18 rokov Slovensko - Rusko na zimnom štadióne v Poprade 20. apríla 2017.

Do druhej tretiny vstúpili aktívnejšie ruskí hráči a pre slovenský tím bolo miestami problém zastavovať ich výpady. Postupne sa však domáci reprezentanti vyrovnali s aktívnou hrou a viackrát pohrozili súperovi. V 30. minúte najskôr ruský útočník Slepec nebezpečne tečoval strelu od modrej čiary a z následného protiútoku udrel slovenský tím. Fafrák vybojoval puk za ruskou bránkou, posunul ho Liškovi a ten nezištne Ružičkovi - 1:1. Možnosť na zvýšenie slovenského náskoku prišla v 37. minúte počas presilovky. V nej Žukov čelil viacerým pokusom od modrej čiary, ďalšie slovenské strely tečovali brániaci Rusi. Už po presilovke sa však Slováci predsa len dočkali. Liška potiahol puk za ruskú bránku a následne vymyslel skvelú prihrávku, ktorou zmiatol aj brankára Žukova. Fafrák mal už jednoduchú pozíciu a zvýšil na 2:1. Rusi sa v zostávajúcich minútach druhej časti snažili o vyrovnanie, obrana Slovenska však odolala.

Na snímke sa hokejisti Slovenska tešia z gólu vo štvrťfinálovom zápase na majstrovstvách sveta v hokeji hráčov do 18 rokov Slovensko - Rusko na zimnom štadióne v Poprade 20. apríla 2017.

Do tretej tretiny si však Rusi preniesli takmer polovicu presilovej hry a tú zahrali ideálne. Rýchlu kombináciu zakončil Čechovič a strelou bez prípravy prekonal Sklenára - 2:2. Rusom herne patrila prvá polovica tretej tretiny, ale tretí gól počas nej nepridali. Žukov nemal v tom čase veľa práce, o to viac sa však zapotil v 50. minúte, keď zmaril nebezpečný výpad Baláža. Slováci sa aj v ďalšom priebehu dostali pod ruský tlak a brankár Sklenár bol v častej permanencii. Slováci sa postupne dostali z obranne ulity a v 57. minúte už diváci jasali, keď sa puk dostal za Žukova, ale gól neplatil pre úmyselné kopnutie v podaní obrancu Ivana. Divákov zmrazil v 59. minúte Muranov, ktorý sa ocitol osamotený pred Sklenárom, ale neskóroval.

Zápas napokon dospel až do predlženia. V jeho závere sa už zdalo, že diváci uvidia samostatné nájazdy, ale napokon o víťazstve Rusov rozhodol v 69. minúte Kirill Slepec.

Na snímke prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska (uprostred) a prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Martin Kohút sledujú z tribúny štvrťfinálový zápas na majstrovstvách sveta v hokeji hráčov do 18 rokov Slovensko - Rusko na zimnom štadióne v Poprade 20. apríla 2017.

MS hráčov do 18 rokov, štvrťfinále:



Rusko - Slovensko 3:2 pp (1:0, 0:2, 1:0 - 1:0)



Góly: 6. Čechovič (Svečnikov), 42. Čechovič (Svečnikov, Samorukov), 69. Slepec (Koltygin) - 31. Ružička (Liška, Baláž), 35. Fafrák (Liška). Rozhodovali: Holm (Švéd.), Piragič (Chorv.) - Caillot (Kan.), Hancock (USA), vylúčení: 3:1 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0. 4496 divákov.

Norbert Javorčík, tréner SR: " Odohrali sme ďalší dobrý zápas. Ruský tím nás nepodcenil a vyrukoval na nás skôr s defenzívnou taktikou. V niektorých fázach sme sa dostali pod tlak, ale vďaka dobrej organizácii hry, obetavosti a brankárovi sme ho dokázali zvládnuť. Myslím si, že v predĺžení sme mali mierne navrch. Naši mladí hráči získali účasťou na šampionáte jeden veľký zážitok a verím, že keď z nich opadne sklamanie, tak si vezmú pozitívne dojmy zo šampionátu a pretavia ich do ďalšej poctivej práce. "



Martin Fehérváry, obranca a kapitán SR: " Ťažko sa mi to hodnotí. Myslím si, že sme v každom zápase podali dobrý výkon. Stále sme sa povzbudzovali, chceli sme vyhrať. Žiaľ, nepodarilo sa. Medailu sme nevybojovali, ale odohrali sme kvalitné výkony. "



Adam Liška, útočník SR: " Krátko po zápase som maximálne sklamaný. Ani nemám slov. Dnes bola opäť výborná atmosféra, o to viac ma prehra nesmierne mrzí. V predĺžení sme mali aj dobré momenty, možno v nich chýbalo trochu šťastia. Pri rozhodujúcom góle sme mali aj kus smoly, keď nášmu hráčovi vypadla hokeja, čo sa niekedy nestane po celý zápas. "



Adam Žiak, obranca SR: " Veľmi ma mrzí, že sme to nedotiahli do víťazného konca. Do každého jedného striedania sme išli s tým, že dnes chceme vyhrať. Žiaľ, nevyšlo to. Budem sa opakovať, ale opäť chcem poďakovať divákom. Boli fantastickí. "

