Hokej-TL: Nováčik z Detvy angažoval Barteka a Martina Chovana

Na snímke vľavo Martin Bartek Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Detva 6. októbra (TASR) - Hokejový tipsportligista HC 07 Detva získal výraznú posilu do útoku, keď sa dohodol na zmluve so skúseným slovenským krídelníkom Martinom Bartekom. Okrem neho nováčik angažoval aj obrancu Martina Chovana, ktorý naposledy pôsobil v Nových Zámkoch. Informovala o tom oficiálna webstránka klubu.Tridsaťsedemročný Bartek mal viacero ponúk, z ktorých niektoré boli finančne výhodnejšie, no napokon sa rozhodol upísať Detve. Dôvodom k tomuto kroku boli aj skvelí detvianski fanúšikovia, podľa Barteka najlepší v Tipsport Lige. Zvolenského odchovanca v roku 1998 draftoval v 8. kole klub NHL Nashville Predators, v zámorí sa však výraznejšie nepresadil a nastupoval len v AHL. Po návrate do Európy obliekal dres materského Zvolena, v sezóne 2004/2005 získal titul so Slovanom Bratislava. Zahral si aj v Rusku, Nemecku, Švédsku, patril medzi najlepších hráčov najvyššej českej súťaže, v roku 2012 vybojoval majstrovskú trofej s Pardubicami. Naposledy pôsobil v druhej nemeckej lige, v drese Eispiraten Crimmitschau si v 51 zápasoch pripísal 39 bodov (15+24). V reprezentácii SR odohral dokopy 32 duelov, s "dvadsiatkou" získal v roku 1999 bronzovú medailu.Tridsaťjedenročný Chovan v tejto sezóne odohral za Nové Zámky osem stretnutí so ziskom jednej asistencie. V obrane doplní ďalšiu posilu Rusa Michaila Kukleva, ktorého klub angažoval v stredu.povedal pre hc07detva.net majiteľ a prezident klubu Róbert Ľupták. Ten sa v stredu rozhodol aj k trénerskej zmene, keď po sérii deviatich prehier skončil na pozícii hlavného kouča Miroslav Chudý. Na poste ho nahradil jeho doterajší asistent Dušan Kapusta, pri vedení mužstva mu bude pomáhať kondičný tréner Tomáš Chlebničan.