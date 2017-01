Hokej: V šlágri mezi Košicami a Banskou Bystricou sa iskrilo

Na snímke vľavo hráč Košíc Tomáš Hričina, vpravo hráč Banskej Bystrice Michal Handzuš po zrážke v zápase 38. kola hokejovej Tipsport Ligy medzi HC Košice - HC'05 iClinic Banská Bystrica v Košiciach 13. januára 2017. Foto: TASR František Iván Foto: TASR František Iván

Košice 14. januára (TASR) - Hokej ako vo vyraďovacích bojoch predviedli aktéri piatkového šlágra 38. kola Tipsport Ligy medzi HC Košice a HC '05 Banská Bystrica (2:3). Nechýbala zápletka ani góly, v zápase sa viackrát "iskrilo."Najviac rezonoval zákrok Michala Handzuša na domáceho útočníka Tomáša Hričinu. Košický útočník vypadol na neurčito a dá sa očakávať aj absencia pre Handzuša po predpokladanom treste od disciplinárnej komisie. Po šlágri 38. kola hokejovej Tipsport ligy budú možno niektorí jeho aktéri poverčiví. V piatok trinásteho rozhodol o triumfe Banskej Bystrice hráč s číslom 13, zároveň sa zápas v nešťastný dátum zle skončil pre Tomáša Hričinu. Duel pre zranenia nedohrali ani Mário Lunter a Eduard Šedivý.Emócie prvýkrát vzplanuli v 9. minúte. Hričina prešiel s pukom útočnú modrú čiaru a nasledovala prihrávka do priestoru. V tom okamihu sa pre neho zápas skončil, keďže ho veľmi dôrazne atakoval vracajúci sa Michal Handzuš. "Ten hráč mal stále puk, hoci mňa nevidel. Ja som pri tom ani nevyskočil, ruky som mal dole. Môj prvý pocit bol taký, že som ho netrafil do hlavy. Pozor som si však mal dať na to, že bol v pozícii, ktorá je pre hráčov nebezpečná. Určite som nechcel nikoho zraniť, chcel som ísť do toho čisto. Rozhodne nechceme mať v lige také zákroky, aby hráči končili v nemocniciach. Teraz je najdôležitejšie, aby bol ten hráč v poriadku a aby bol čím skôr na ľade," vravel po stretnutí Michal Handzuš.Skúsený útočník nemá povesť zákerného hráča, napriek tomu však môže očakávať trest od disciplinárnej komisie. Hričina zápas nedohral, po prevoze do nemocnice absolvoval CT mozgu a chrbtice. Podľa lekárskej správy utrpel podvrtnutie krčnej chrbtice i pomliaždenie mäkkých častí hlavy. Dĺžka jeho absencie je otázna. Michal Handzuš, ktorý sa do hokejového kolotoča vrátil iba nedávno a zápas v Košiciach bol pre neho iba štvrtým v sezóne, tak zrejme takisto vypadne zo zostavy "baranov."," vravel 39-ročný center.Viacerí košickí fanúšikovia si pri tomto momente spomenuli na vzájomný zápas Košíc s Banskou Bystricou z minulej sezóny, v ktorom domáci hráč Adam Lapšanský vyradil Banskobystričana Mareka Loskota. Košičan vtedy dostal štvormesačný trest. "Kompetentní sa k tomu určite vyjadria. My musíme počítať so všetkým. S tým, čo príde, sa budeme musieť vyrovnať," poznamenal na pozápasovej tlačovej konferencii tréner Banskej Bystrice Vladimír Országh.Okrem spomínaných Hričinu s Handzušom nedohrali šláger ani ďalší hráči. Domáci Boltun pre seknutie, Jankovič pre hrubosť a ani Šedivý s Bellušom, ktorí si to rozdali v pästnej výmene. Pre domáceho obrancu Eduarda Šedivého išlo navyše o veľmi nepríjemný moment, keďže si z bitky odniesol zranenie nad okom.Domáci priaznivci boli po stretnutí sklamaní nielen z výpadku viacerých hráčov, ale i z výsledku. "Oceliari" v stretnutí prehrávali 0:2, oslabení o spomínaných hráčov sa síce dokázali vrátiť do stretnutia a vyrovnať na 2:2, ale napokon nezískali ani bod. O rozhodujúci moment sa v 56. minúte postaral Banskobystričan Dávid Buc, ktorý rozhodol o víťazstve hostí 3:2.uviedol košický kapitán Ladislav Nagy pre hokej.sk.Hráči Banskej Bystrice sa vďaka cennému víťazstvu odpútali od Košíc na čele tabuľky na rozdiel troch bodov