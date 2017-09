Hokejisti Banskej Bystrice uštedrili reprezentácii do 20 rokov debakel

Radosť hráčov Banskej Bystrice po góle v treťom zápase finále play off hokejovej Tipsport extraligy medzi HK Nitra - HC´05 Banská Bystrica 19. apríla 2017 v Nitre. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

HC'05 iClinic Banská Bystrica – HK Orange SR 20 8:2 (1:1, 5:0, 2:1)

Góly: 18. A. Sedlák (Hohmann, Brittain), 30. Bubela (Hohmann, Dame-Malka), 30. Tamáši, 32. Brittain (Hohmann, Bubela), 34. A. Sedlák (Lamper, Bortňák), 40. Brittain (Hohmann, Košecký), 49. Gabor (Tamáši), 54. M. Lunter (Bubela, Hohmann) - 6. Čacho (Vašaš, Zeleňák), 51. Smolka (Šmida, Václav). Rozhodovali: Baluška, Snášel – R. Výleta, Tvrdoň. Vylúčení na 2 min: 4:5. Presilovky: 1:1. Oslabenia: 0:0. Diváci: 2016.



Banská Bystrica: Lukáš – Kubka, I. Ďatelinka, Dame-Malka, Mihálik, A. Sedlák, J. Brejčák, Košecký, Gélinas – Faille, T. Surový, M. Lunter – Hohmann, Bubela, Brittain - Lamper, Bortňák, Belluš – Gabor, Tamáši, Andrisík

Orange SR 20: Durný – Dlapka, Hílek, Zeleňák, Švarc, Kuna, Matejovič, Hedera, Krempaský – Mesaroš, Jaško, Marcinek – Vašaš, Čacho, Vybíral – Václav, Šmída, Smolka – Múčka, Bjalončík, Musliu

Banská Bystrica 21. septembra (TASR) - Hokejisti majstrovskej Banskej Bystrice sa v prvej tretine s reprezentačnou dvadsiatkou síce natrápili, no v ďalšom priebehu už ukázali svoje kvality.Banská Bystrica nastúpila už s uzdraveným kapitánom Tomášom Surovým, ale úvod stretnutia patril hosťom. Boli aktívnejší, do vedenia mohli ísť už v druhej minúte po dobrej koncovke Bjalončíka, Lukáš bol proti. Stav sa menil až v presilovke. Mladíci hrali piati proti trom, no Čacho sa presadil z medzikružia už v čase, keď na ľad vykorčuľoval štvrtý Bystričan. Ďalšie možnosti na zvýšenie skóre mali dvadsiatkári Čacho a Švarc. Domáci ožili až v závere tretiny. Účinný puk nad ľadom vyslal spoza kruhu Sedlák a vyrovnal.V druhej tretine nevyužili hostia prečíslenie dvoch na jedného. Po strele Jaška Lukáš i so šťastím zasahoval. Vrece s gólmi sa pretrhlo v polovici stretnutia. Vedenie Bystričanom zariadil bekhendom Bubela, o 44 sekúnd neskôr na 3:1 zvýšil pekným švihom z medzikružia Tamáši, Bortňák potom mieril z pravej strany do žŕdky, ale mrzieť ho to nemuselo, pretože po tretej asistencii Hohmanna sa pohotovou koncovkou prezentoval Brittain. V 34. minúte bolo už 5:1. Od modrej vystrelil Sedlák a tečovaný puk skončil za Durným. To však nebolo všetko. Domáci 34 sekúnd pred prestávkou využili presilovku, keď sa ujala Hohmannova prihrávka od zadného mantinelu na produktívneho Brittaina, ktorý znovu pálil bez prípravy.V tretej časti boli 'barani' pri chuti, do vyložených šancí sa dostali postupne Lamper, Bortňák, Dame-Malka a Bubela, no Durný vytiahol výborné zákroky. Na opačnej strane zaujal prienik Smolku, tiež bez gólového efektu. Bystričania napokon ťažili z tlaku zo skončenej presilovky v 49. minúte, v tlačenici pred bránkou uspel Gabor – 7:1. Do streleckej listiny sa ešte chceli zapísať Lamper a Bortňák, no dopriate to bolo hosťujúcemu Smolkovi, ktorý zakončoval bekhendom po ľade. O ôsmy domáci gól sa po rýchlom protiútoku postaral Lunter a zariadil ním napokon konečný stav - 8:2.