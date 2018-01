Hokejové MS 2019 prinášajú aj špecifické požiadavky na stravovanie

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavol Remiáš Foto: TASR - Pavol Remiáš

Bratislava 27. januára (TASR) – Hokejový šampionát prináša špecifické požiadavky na stravovanie. Sú náročnejšie na zabezpečenie podľa požiadaviek organizátora. Povedal pre TASR generálny manažér Zväzu hotelov a reštaurácií (ZHR) SR Marek Harbuľák v súvislosti s pripravenosťou na svetový šampionát v roku 2019 v Bratislave a Košiciach a po skúsenostiach z majstrovstiev sveta v roku 2011. Dodal, že k tomu sa pridávajú požiadavky jednotlivých tímov a treba brať do úvahy aj rôzne časové rozpisy stravovania.Hotelieri podľa neho majú dostatok skúseností z obdobných športových podujatí v Bratislave či Košiciach." konštatoval Harbuľák s tým, že so šampionátom súvisia sprievodné podujatia. Ďalšou významnou skupinou návštevníkov sú rozhodcovia, delegáti národných organizácií, novinári a ďalší.Samostatnou kategóriou sú fanúšikovia, rozdelenie krajín do skupín je v réžii organizátora a ten prihliada práve aj na fanúšikovský potenciál, uviedol.povedal Harbuľák.Konštatoval, že tento segment je náročnejší, pretože záujem fanúšikov závisí od výsledkov a postupu krajín v turnaji.uzavrel s tým, že špecializované agentúry riešia dopyty s hoteliermi už od minulého roka.