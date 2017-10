Hokejové Nové Zámky ukončili spoluprácu s obrancom Deylom

Radek Deyl, archívna snímka. Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Nové Zámky 13. októbra (TASR) - Vedenie tipsportligového klubu HC Nové Zámky ukončilo spoluprácu s 27-ročným hokejovým obrancom Radkom Deylom. Ten odohral za Novozámčanov 11 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal iba 6 mínusových bodov. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.Deyl prišiel do Nových Zámkov krátko pred novou sezónou, no v klube nenaplnil očakávania. Z pozície obrancu nezískal ani jeden kanadský bod. Odchovanec košického hokeja strávil prevažnú časť doterajšej kariéry v materskom klube, s ktorým sa štyrikrát stal majstrom Slovenska. V rokoch 2014-2015 pôsobil v Karlových Varoch.