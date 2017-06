Hokejový obranca Michal Šiška sa vracia do Nových Zámkov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Nové Zámky 24. júna (TASR) - Slovenský hokejový obranca Michal Šiška sa vracia do tímu HC Nové Zámky. Dvadsaťsedemročný bek sa dohodol s tipsportligistom na ročnom kontrakte.Zvolenský odchovanec obliekal okrem materského HKM v minulosti aj dres Kamloops Blazers v zámorskej juniorskej WHL či extraligovej "dvadsiatky". V Nových Zámkoch pôsobil v rokoch 2013-20165, v bielo-zelenom drese sa radoval zo zisku majstrovského titulu v MOL lige či 2. slovenskej hokejovej lige. Pred koncom základnej časti 2015/16 požiadal vedenie klubu o uvoľnenie a odišiel do Liptovského Mikuláša, kde odohral aj uplynulú tipsportligovú sezónu, v ktorej vrátane play out nastúpil na 63 zápasov s bilanciou 3 góly a 5 asistencií.povedal pre klubový web Šiška, ktorý v minulosti štartoval aj na MS hráčov do 18 i 20 rokov.