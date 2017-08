Holandské supermarkety sťahujú vajíčka z regálov

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Amsterdam 4. augusta (TASR) - Najväčšia holandská skupina supermarketov Albert Heijn vo štvrtok oznámila, že kvôli škandálu s vajíčkami nakazenými pesticídom fipronil odstraňuje zo svojich regálov 14 rôznych druhov vajec. Holandský Úrad pre bezpečnosť potravín (NVWA) sa medzitým stal terčom kritiky, že spotrebiteľov zavádza pri informovaní o rizikách konzumácie nakazených vajec.Spravodajský server DutchNews.nl dnes uviedol, že NVWA sa v posledných dňoch stal terčom kritiky zo strany poslancov parlamentu, farmárov aj odborníkov na potravinovú bezpečnosť. Dôvodom je spôsob, akým úrad informuje o rizikách spojených s kontaminovanými vajíčkami.NVWA najprv uviedla, že vajíčka, ktoré boli nakazené chemickou látkou proti všiam, blchám a kliešťom, nepredstavujú žiadne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie. Iba ak by ich ľudia jedli dlhodobo a vo veľkých množstvách. Neskôr úrad odporučil nekonzumovať vajíčka označené konkrétnymi výrobnými sériami a nakoniec zástupca riaditeľa NVWA oznámil, že spotrebitelia by sa mali celkom vyhnúť vajíčkam, kým nebudú dokončené testy na zakázaný pesticíd. Testy sa týkajú 180 hydinových fariem, ktoré používali v Holandsku zakázanú antiparazitickú látku a mali by byť ukončené do konca tohto týždňa.Fipronilový škandál medzitým prerástol hranice Holandska a stal sa predmetom pozornosti vo viacerých členských krajinách Európskej únie.Na škandál zareagovala aj sieť supermarketov Albert Heijn, ktorá však spresnila, že stiahnutie 14 typov vajíčok, vrátane tých ekologických, z predaja je len preventívne a dočasné opatrenie. Podobne zareagovala aj Jumbo, druhá najväčšia skupina holandských supermarketov, ktorá rovnako odstránila niektoré druhy vajec zo svojich predajní.K preventívnemu zákazu predaja vajíčok z Holandska pristúpili aj nemecké skupiny supermarketov Aldi, Lidl a REWE.Holandskí farmári sú podľa DutchNews.nl "nešťastní" rozhodnutím veľkoobchodných sietí a supermarketov. Tento krok vnímajú ako "neprimeranú reakciu". Nepotešilo ich ani štvrtkové rozhodnutie holandskej vlády, podľa ktorého hydinové farmy budú samé znášať škody spôsobené stiahnutím ich výrobkov z predaja.