Hostiteľom budúcoročného summitu G7 bude kanadský región Charlevoix

Na snímke zľava predseda Európskej rady Donald Tusk, kanadský premiér Justin Trudeau, nemecká kancelárka Angela Merkelová, prezident USA Donald Trump, taliansky premiér Paolo Gentiloni, francúzsky prezident Emmanuel Macron, japonský premiér Šinzó Abé, britská premiérka Theresa Mayová a predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker na spoločnej fotografii účastníkov summitu lídrov krajín G7 v sicílskom meste Taormina 26. mája 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Taormina 27. mája (TASR) - Najbližší summit skupiny siedmich priemyselne najvyspelejších krajín sveta (G7) sa na budúci rok uskutoční v regióne Charlevoix v kanadskej provincii Québec. Na záver summitu G7 v Taormine na talianskom ostrove Sicília to dnes uviedol kanadský premiér Justin Trudeau. Práve jeho krajina na budúci rok po Taliansku prevezme predsedníctvo v G7.Trudeau vyjadril presvedčenie, že aj jeho kolegovia z Británie, Francúzska, Japonska, Nemecka, USA a Talianska sa zamilujú do regiónu CharlevoixDejiskom summitu G7 v Kanade bude Le Manoir Richelieu v meste La Malbaie v provincii Québec. Ide o oblasť Charlevoix, ktorejuvádza sa vo vyhlásení zverejnenom na webe kanadského premiéra.Dodáva sa v ňom, že summit G7 Kanade umožníSummit G7 bude podľa Trudeaua aj dôležitou príležitosťou pre Kanadu, aby zapojila kolegov zo skupiny G7 do riešenia naliehavých globálnych výziev a pokračovala v ďalšej spolupráci v oblasti inovácií a tzv. zelenej ekonomiky.