Hravo a humorne, tak rozvinul Tomáš Janovic svoj talent v aforizmoch

Bratislava 22. mája (TASR) - Slovenský spisovateľ, novinár, textár piesní, básnik, autor rozhlasových, televíznych a divadelných hier, scenárov televíznych hudobno-zábavných programov Tomáš Janovic sa v pondelok 22. mája dožíva životného jubilea, bude mať 80 rokov.Pre jeho tvorbu je charakteristická jednoduchosť vyjadrovania. Zameriava sa na spoločenské neduhy (pretvárku, byrokratizmus, protekcionizmus, rodinkárstvo...). Venuje sa aj témam, akými sú vojna, koncentračné tábory, rasové prenasledovanie. Spomienkami sa vracia do vlastného detstva a mladosti.Tomáš Janovic sa narodil 22. mája 1937 v Bratislave. Vyštudoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského (FiF UK) v Bratislave (1954-1960), odbor slovenčina a dejepis. Po ukončení štúdia nastúpil do redakcie satirického časopisu Roháč, kde pracoval v rokoch 1960-1991. Už počas pôsobenia v Roháči sa prejavil jeho aforistický talent, ktorý naplno rozvinul v neskorších epigramoch a aforizmoch. Od roku 1991 sa venuje profesionálne literárnej tvorbe.Knižne debutoval v roku 1959 zbierkou básní Život je biely holub. Je autorom zbierky aforizmov, epigramov a anekdot Epigramatika (1962) a Podpisy analfabetov (1965). V posledných rokoch napísal knihy Nikoho nezabije (2003), Maj ma rád (2005), Neber to osobne! (2009), Pinkanie (2012), Jajkele sa rozpráva s Bohom (2014) a Dvaja v jednom (2016).Hravo a humorne sa básničkami a prózou prihovára deťom, hlavne tým najmenším. Pre deti a mládež písal rozhlasové hry a scenáre. Bratislavské bábkové divadlo (BBD) od roku 2012 hrá inscenáciu Drevený tato, ktorá vznikla na motívy jeho rovnomennej básnickej zbierky.Vyjadrením domáceho aj zahraničného uznania za jeho prácu sú dve ceny vydavateľstva Mladé letá (1979, 1980), dve ceny Zväzu slovenských spisovateľov (1982, 1983), zápis na Čestnú listinu IBBY (1984), na Čestnú listinu Hansa Christiana Andersena (1985) a Cena Dominika Tatarku za rok 2005.Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska mu v januári 2017 udelil štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za dlhoročné mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, ochranu ľudských práv a slobôd a o rozvoj literatúry a audiovizuálnej tvorby.