Huawei P20 Pro získal prestížne ocenenie TIPA Award a stal sa fotomobilom roka 2018

Huawei P20 Pro ovládol sekciu venovanú najlepším fotomobilom. Ocenenie je dôkazom toho, že sa stávka na špičkový fotoaparát, precízne spracovanie, atraktívny dizajn a skvelý výkon spoločnosti Huawei vypláca.

Dokonalé zábery za každých okolností

Huawei P20 Pro bol zástupcami TIPA vybraný z 29 konkurentov, pričom nominácia zahŕňala prísne testovanie a porovnávanie. Model P20 Pro vďaka unikátnemu trojitému fotoaparátu Leica ponúka doteraz najvyšší súčet pixelov v jedinom mobilnom zariadení. Smartfón disponuje 40 Mpx RGB snímačom, 20 Mpx monochromatickým snímačom a 8 Mpx snímačom s teleobjektívom a optickou stabilizáciou.

Objektívy so svetelnosťou f/1.8, f/1.6 a f/2.4 umožňujú vytvárať mimoriadne kvalitné snímky s perfektne vykreslenými detailmi. Systém Master AI navyše vďaka vyspelému algoritmu automaticky rozpoznáva viac ako 500 rôznych scén a predmetov z 19 rôznych kategórií pre fotografie tej najvyššej kvality.

Významný míľnik v oblasti mobilnej fotografie

"TIPA už druhý rok za sebou ocenila smartfón Huawei za inteligentný spôsob, akým ľuďom umožňuje ľahko zhotoviť skvelé zábery,” opisuje predseda asociácie TIPA Thomas Gerwers. "Nový model Huawei P20 Pro, ktorý vznikol v spolupráci so spoločnosťou Leica, predstavuje významný míľnik vo vývoji mobilnej fotografie," uviedol na margo tohtoročného víťaza.

To, že funkcia fotoaparátov z rady Huawei P20 predstavuje úplne nový štandard fotenia mobilom, potvrdzuje tiež rešpektovaný rebríček DxOMark. Ten sa sústredí na hodnotenie a analýzu kvality fotografií, ako aj samotných fotoaparátov a objektívov. Huawei P20 Pro v tomto hodnotení získal rekordných 109 bodov a model P20 dostal 102 bodov, čím sa sa stali historicky prvými smartfónmi, ktoré v rebríčku dosiahli trojciferné skóre.

Mimoriadny úspech oboch potvrdzuje aj zástupca DxO Mark Lars Rehm: "Sme zvyknutí na to, že každá nová generácia smartfónov je o niečo lepšia ako tá predchádzajúca, ale keď sa pozrieme na fotografie a výsledky testov Huawei P20 Pro, zdá sa, ako by tento model jednu alebo dve generácie úplne preskočil - tak ohromujúce sú jeho výsledky. Predstavenie trojitého fotoaparátu, ktorým je vybavený model P20 Pro, je najväčšou mobilnou inováciou posledných rokov, ktorá skutočne mení pravidlá hry."

"Rad Huawei P vždy vynikal skvelými fotoaparátmi. Nová séria P20, ktorá ako prvá na svete predstavila trojitý fotoaparát, na ktorého vývoji sme spolupracovali so spoločnosťou Leica, v ceste za dokonalou fotografiou pokračuje. Usilujeme sa o to, aby každý, bez ohľadu na to, či je amatér alebo profesionál, mohol vytvárať najlepšie fotky," hovorí Li Changzhou, viceprezident mobilnej divízie Huawei Consumer Business Group. "Radi by sme asociácii TIPA poďakovali za to, že sa rozhodla prestížnu cenu udeliť práve našej novej vlajkovej lodi. Ocenenie nás motivuje k tomu, aby sme v inováciách pokračovali aj v budúcnosti," doplnil.

O TIPA Awards

Asociácia TIPA združuje celkom 28 popredných fotografických časopisov z 15 krajín na piatich kontinentoch a tiež spolupracuje s CJPC (Camera Journal Press Club), ktorý zahŕňa 11 najlepších fotografických časopisov v Japonsku. TIPA Awards sú považované za najvýznamnejšie ocenenie fotografickej techniky na trhoch po celom svete.

Hodnotenie Huawei P20 Pro nájdete tu: http://www.tipa.com/en-en/awards/huawei-p20-pro

Výsledky v ďalších kategóriách nájdete na tomto odkaze: http://www.tipa.com/en-en/awards/tipa-world-awards-2018.html