Hugh Grant dostane odškodné od mediálnej spoločnosti, ktorú žaloval za odpočúvanie jeho telefónu

Mirror Group Newspapers

Zneužívanie informácií

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

LONDÝN 5. februára - Anglický herec Hugh Grant urovnal spor s mediálnou spoločnosťou Mirror Group Newspapers (MGN), ktorú zažaloval za odpočúvanie jeho telefónu v rokoch 1998 - 2009.V pondelok sa v tejto súvislosti objavil na vyššom súde v Londýne, kde sa so zástupcami spoločnosti dohodol na odškodnom. Jeho presná výška nie je známa, malo by však ísť o šesťcifernú sumu. Päťdesiatsedemročný herec odškodné daruje kampani Hacked Off, ktorá bojuje za slobodnú a zodpovednú tlač.Grantova právnička Anjlee Saigol sa počas pojednávania vyjadrila, že žaloba, ktorá sa týka všetkých novín od MGN Daily Mirror, Sunday Mirror a Sunday People, súvisí s údajnými zneužitím informácií, ktoré novinári získali odpočúvaním jeho hlasovej schránky a tiež prezliekaním sa za iných ľudí či stálym pozorovaním.Grant, ktorý dlhodobo bojuje proti dotieravým a často nelegálnym aktivitám britskej tlače, uviedol, že odpočúvanie sa v spomínaných periodikách uskutočňovalo vo veľkom. "Táto mediálna spoločnosť zavádzala verejnosť a svojich akcionárov po mnohé roky a sklamala svojich čitateľov a ťažko pracujúcich novinárov," povedal herec. "MGN uznáva, že to (odpočúvanie pozn. SITA) bolo morálne zlé a hlboko ľutuje protiprávne konanie svojich bývalých zamestnancov, ktoré spôsobilo škody a utrpenie postihnutým vrátane pána Granta," vyjadril sa zase zástupca spoločnosti Alex Wilson.Herec sa pridal k ďalším celebritám, ktorým sa podarilo uzavrieť spory s Mirror Group Newspapers. V minulosti to boli napríklad Lord Jeffrey Archer a jeho manželka Mary Archer, futbalový manažér Kevin Keegan, herečka Patsy Kensit alebo speváčka Sophie Ellis-Bextor, herečka Elizabeth Hurley či herec Steve Coogan. Grant v roku 2012 uzavrel spor so spoločnosťou News Group Newspapers za odpočúvanie už nevychádzajúcim týždenníkom News ofthe World a tiež od nej dostal odškodné.Hugh John Mungo Grant sa stal známym predovšetkým vďaka romantickej komédii Štyri svadby a jeden pohreb (1994), za výkon v ktorej získal Zlatý glóbus a tiež cenu BAFTA. Už predtým si však zahral v takmer 30 filmoch a seriáloch, medzi ktorými bola napríklad dráma Horký mesiac (1992) Romana Polańského či film Súmrak dňa (1993). Po Štyroch svadbách nasledovali úlohy v snímkach ako napríklad Rozum a cit (1995), Dvaja v tom (1995), Smrtiaca liečba (1996), Notting Hill (1999), Modrooký Mickey (1999), Ako na vec (2002), Láska nebeská (2003), Hudba a text (2007), Atlas mrakov (2012), Krycie meno U.N.C.L.E. (2015), Božská Florence (2016) či Paddington 2 (2017).