Hviezdny Machine Gun Kelly mieri na Slovensko

Bratislava 14. februára (TASR) - Jedna z najvýraznejších postáv súčasného hip-hopu Machine Gun Kelly zahrá v Bratislave. Víťaz MTV Music Awards a MTV European Music Awards počas letného európskeho turné odpáli slovenskú premiéru v piatok 16. júna v bratislavskom klube MMC.Machine Gun Kelly je známy pohnutým životným osudom, keď od útleho detstva cestoval s rodičmi – misionármi - po celom svete. Vyrastal s nezamestnaným otcom v ťažkých podmienkach, čo sa prejavilo aj na jeho neskorších problémoch s drogami. V istom období dokonca uvažoval o samovražde. Ťažký život sa napokon stal kľúčovým motívom jeho textov a hudba mu zachránila život. Do hudby sa zapísal už ako teenager, účinkoval ako herec vo viacerých filmoch.Vlastným menom Richard Colson Baker je jedinečný v stieraní hraníc hudobných žánrov. Spolupracuje s hip-hopovými legendami, ale aj s metal-coreovými kapelami ako Sleeping With Sirens. Od detstva bol ovplyvnený tvorbou raperov ako Ludacris, Eminem či DMX, no MGK sa otvorene hlási k obdivu k rockovým velikánom ako Guns 'n' Roses či Blink 182. Na konte má dva úspešné albumy Lace Up a General Admission, jeho live vystúpenia energicky podporuje regulérna rocková kapela.Vstupenky na bratislavský koncert sa začnú predávať v piatok 17. februára v sieti Ticketportal. TASR informoval PR manažér koncertu Tomáš Holetz.