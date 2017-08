Hviezdny Neymar sa stal ambasádorom organizácie Handicap International

Na snímke uprostred brazílsky útočník francúzskeho mužstva Paríž St. Germain Neymar pózuje otcom Neymarom Santosom (vpravo) a matkou Nadine Santosovou pred 12-metrovou protivojnovou sochou Zlomená stolička na námestí Národov v Ženeve 15. augusta 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ženeva 15. augusta (TASR) - Hviezdny brazílsky futbalista Neymar sa stal ambasádorom medzinárodnej dobročinnej organizácie Handicap International, ktorá pomáha postihnutým ľuďom z chudobných krajín a v boji proti diskriminácii. Najdrahší hráč sveta sa v utorok zúčastnil na akcii organizácie vo švajčiarskej Ženeve, kde sa vyjadril na tému rasizmus a diskriminácia v športe.povedal 25-ročný hráč Parížu St. Germain. Neymar potom symbolicky vykopol futbalovú loptu z 12 metrov vysokej stoličky so zlomenou nohou. Monument s názvom "Broken Chair - Zlomená stolička" je pamätníkom obetí nášľapných mín a stojí v Ženeve už 20 rokov.Neymar, ktorý nedávno prestúpil z FC Barcelona do PSG za rekordných 222 miliónov eur, ešte presne nevie, akú rolu bude presne v Handicap International hrať. O činnosti organizácie však bude informovať na svojich sociálnych sieťach, kde má veľa fanúšikov. Handicap International plánuje so svojim projektom navštíviť 60 krajín sveta.