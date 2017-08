Hvila absolvuje skúšku v poľskom GKS Tychy

Na archívnej snímke Lukáš Hvila. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Tychy 8. augusta (TASR) - Slovenský hokejový útočník Lukáš Hvila ide na skúšku do poľského prvoligového klubu GKS Tychy. Informovala o tom oficiálna stránka aktuálneho vicemajstra.Tridsaťpäťročný krídelník strávil uplynulú sezónu v Nových Zámkoch a rodnom Poprade. V 48 dueloch základnej časti nazbieral dokopy 23 bodov (10+13). V štyroch dueloch play off pridal dva presné zásahy. Rok predtým bol s 34 gólmi najlepší strelec slovenskej ligy. V nej si zahral aj za Banskú Bystricu, Košice, Zvolen i Žilinu. V zahraničí pôsobil v Plzni, HK Jesenice v EBEL lige a s Beibarys Atyrau si vyskúšal aj pôsobenie v Kazachstane. V roku 1999 získal bronz na MS do 18 rokov.