I.Korčok: Stretnutie Trumpa s Kimom jednu etapu končí, druhú začína

Na archívnej snímke štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ivan Korčok. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 13. júna (TASR) - Historické stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa a severokórejského vodcu Kim Čong-una končí jednu a začína druhú etapu, povedal v stredu po rokovaní vlády štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok. Najdôležitejšie je podľa neho to, že by sa mohla ukončiť etapa konfrontácie, ktorú sme videli v ostatných rokoch.vysvetlil.Rokovania so Severnou Kóreou budú podľa Korčoka mimoriadne náročné, pretože napríklad s Iránom sa rokovalo šesť rokov, Rusko s USA rokovalo 11 rokov, aby dosiahli dohodu.dodal štátny tajomník. Ako ďalej pokračoval, Severná Kórea nie je členom Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu, preto sa budú musieť nastaviť isté parametre.doplnil.Korčok očakáva, že stretnutie Donalda Trumpa s Kim Čong-unom zlepší aj vzťahy medzi Južnou a Severnou Kóreou.povedal na záver novinárom.Historické stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa a severokórejského vodcu Kim Čong-una medzi štyrmi očami v hoteli Capella na singapurskom ostrove Sentosa sa v utorok skončilo po približne 45 minútach.Obaja lídri vyšli na jeden z balkónov hotela a zakývali z neho čakajúcim novinárom. Trump na neskôr zverejnených záberoch z rokovacej miestnosti povedal, že rozhovory prebehlia zopakoval, že s Kimom má "vynikajúci vzťah". Vyjadril presvedčenie, že sa podarí dosiahnuť dohodu.konštatoval Trump smerom ku Kimovi.