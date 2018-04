I. Matovič: D. Saková je pre koalíciu darom z nebies

Na archívnej snímke Igor Matovič. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 26. apríla (TASR) - Denisa Saková (Smer-SD) ako ministerka vnútra je pre koaličné strany Smer-SD, SNS a Most-Híd darom z nebies. Tvrdí to predseda opozičného hnutia OĽaNO Igor Matovič.uviedol.Pripomenul, že Saková bola roky štátnou tajomníčkou v rezorte vnútra za Roberta Kaliňáka (Smer-SD) aPremiér Peter Pellegrini (Smer-SD) podľa Matoviča touto nomináciou dokázal, že jeho úlohou nie jeSakovú vymenoval prezident SR Andrej Kiska do funkcie ministerky vo štvrtok. Nahradila Tomáša Druckera, ktorý odstúpil po tom, čo sa rozhodol neodvolať policajného prezidenta Tibora Gašpara.Prezident Kiska ešte tento týždeň pred Sakovej vymenovaním povedal, že nie je s jej nomináciou spokojný, ale keďže nemá na výber, vymenuje ju. Túto nomináciu považuje za premrhanú príležitosť.V koalícii hovoria, že Sakovej treba dať šancu. Smer-SD ju označuje za profesionálku, ktorá dlhodobo pôsobí v rezorte vnútra, funkciu by preto mala zvládnuť.Saková po menovaní do funkcie sľúbila, že sa pokúsi vrátiť polícii dôveru ľudí.povedala Saková.Vie, že ju čakajú ťažké úlohy a chce ich plniť kompetentne. Tvrdí, že má dostatok skúseností s rezortom. Saková vníma nespokojnosť ľudí s jej menom.dodala.