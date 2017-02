I. MATOVIČ: M. Glváč hlasoval za A. Danka, vyzývame ich na odstúpenie

Martin Glváč Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. februára (TASR) - Podpredseda Národnej rady SR Martin Glváč (Smer-SD) dnes v pléne parlamentu hlasoval za šéfa NR SR Andreja Danka (SNS). Na tlačovej konferencii to vyhlásil opozičný poslanec OĽaNO-NOVA Igor Matovič, ktorý oboch vyzval na odstúpenie. Glváč mal použiť Dankovu kartu.povedal Matovič a pustil videozáznam, ktorý má podvodné hlasovanie dokazovať.K incidentu malo dôjsť počas prezentácie na začiatku mimoriadnej schôdze venovanej odvolávaniu premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Kým Danko v sále nebol, hlasovanie ho vykázalo, že bol vďaka jeho karte prítomný. Na druhej strane Glváč, ktorý sa v sále nachádzal, je vykázaný ako neprítomný. Glváč mal totiž manipulovať práve s Dankovou kartou, nie so svojou.apeloval Matovič. Podľa jeho slov sa takáto vec môže omylom stať, nepáči sa mu však, že o tom vedeli, ale nepriznali sa a zatajili to. Rokovací poriadok NR SR vylučuje, aby jeden poslanec hlasoval za druhého. Ak sa Danko a Glváč mandátov nevzdajú, OĽaNO-NOVA zváži ďalšie kroky.V tomto volebnom období hlasovala za poslaneckého kolegu Martina Šimkovičová (nezaradená). Mandátu sa odmietla vzdať, dostala pokutu 1000 eur. V roku 2009 sa rovnakého prešľapu dopustila vtedy opozičná poslankyňa Iveta Radičová. Chybu si priznala a vzdala sa poslaneckého mandátu, čo označila za jediný spôsob, ako sa očistiť.