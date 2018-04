I. Matovič spochybnil podnikanie firmy patriacej manželke T. Druckera

Na archívnej snímke Igor Matovič. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 11. apríla (TASR) – Líder hnutia OĽaNO Igor Matovič v stredu spochybnil podnikanie firmy Logaro patriacej manželke ministra vnútra Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD). Poukázal na to, že táto začínajúca firma mala tržby z poradenských služieb za minulý rok vo výške 212.000 eur, pričom zamestnáva iba jedného človeka na plný úväzok a druhého na polovičný úväzok.pýtal sa Matovič. Tieto údaje pritom podľa vlastných slov čerpal z účtovnej uzávierky firmy.Podľa Druckera patrí firma Logaro jeho manželke a nevie presne povedať, aké poradenstvo poskytovala.priblížil po stredajšom zasadnutí vlády.Myslí si pritom, že nebude problém zdokladovať nejaké práce, ak sa zabezpečovali. Musí si však podľa vlastných slov preveriť, prečo niektoré prechádzali cez rok.dodal Drucker.Minister zároveň avizoval, že jeho manželka ukončí všetky svoje podnikateľské aktivity. Uviedol to aj v reakcii na predchádzajúce Matovičove obvinenia o spornej kúpe pozemkov v okolí Trnavy.Čo sa týka poradenských služieb poskytovaných spoločnosťou Druckerovej manželky, líder OĽaNO vyčíslil, že by počas roka zamestnanci firmy museli každý deň účtovať ľuďom každú hodinu poradenstvo vo výške 80 – 90 eur, aby mohla firma za rok utŕžiť 212.000 eur. Firma Logaro zároveň dosiahla za minulý rok hrubý zisk vo výške 138.728 eur, čo predstavuje maržu hrubej ziskovosti vo výške 66 %.Z prílohy účtovnej uzávierky pritom podľa Matoviča vyplýva, že k 31. decembru 2017 bolo ešte 86 % pohľadávok firmy v splatnosti. Pri bežných dvojtýždňových lehotách splatnosti faktúr tak podľa neho musela firma fakturovať poradenské služby v priebehu decembra minulého roka.zdôraznil Matovič.Vyzval preto ministra, aby zverejnil všetky faktúry za poradenstvo firmy Logaro. Pripomenul zároveň prísľub ministra, že zverejní aj dokumenty v súvislosti s nadobudnutím a predajom pozemkov firmy svojej ženy.