I. MATOVIČ: Úprimne sa ospravedlňujem rodine pani z fotografie

Na snímke poslanec NR SR Igor Matovič (Oľano-Nova) počas 13. schôdze NR SR 14. februára 2017 v Bratislave.

Bratislava 15. februára (TASR) - Líder hnutia OĽaNO-NOVA Igor Matovič sa úprimne ospravedlňuje rodine pani Anny B., ktorej fotografiu používal na brífingoch aj na mimoriadnej schôdzi NR SR ku kauze cien energií ako príklad človeka, ktorý bude platiť o sto percent viac. Ako dnes poukázal premiér Robert Fico (Smer-SD), pani pochádza z Českej republiky a v roku 2013 zomrela.povedal s tým, že grafik sa priznal. Z fotobanky je podľa jeho slov aj fotografia rodiny z ďalšieho obrázku.vyhlásil Matovič.Opozičný poslanec je presvedčený, že ak to Fico myslí úprimne a chce sa niekomu ospravedlňovať, v prvom rade by mal začať dnes večer volať miliónu slovenských domácností, aby im vysvetlil, aké účty za energie im vybavil a aký podvod tu sedem týždňov kryl.Predseda vlády dnes zdôraznil, že fotka spomínanej pani je oficiálnou súčasťou návrhu na jeho odvolanie, ktoré podpísalo 41 poslancov opozície. "To, čoho sa dopustili, prekročilo posledné hranice, ktoré ešte doteraz slovenskí politici ctili. Fotografia vdovy je fotka ženy, ktorá vôbec nepochádza zo Slovenska, je z ČR, jej iniciálky sú Anna B. a pochádza z Moravy. Čo je smutnejšie, pani zomrela v roku 2013," povedal Fico.On sám považuje za odsúdeniahodné, ak poslanci opozície predložili takýto podvrh a podvod do NR SR.povedal Fico.