I. MIKLOŠ: Stredná Európa sa môže ubrániť hroziacim pascám reformami

Na snímke ekonóm Ivan Mikloš počas príspevku na medzinárodnej konferencii Stredná Európa v Európe: Hospodárstvo a infraštruktúra v Bratislave 17. októbra 2017. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. októbra (TASR) – Stredná Európa je určite príbehom úspechu založeného najmä na reformách a integrácii. Na dnešnej konferencii v Bratislave Stredná Európa v Európe: hospodárstvo a infraštruktúra to zdôraznil bývalý minister financií Ivan Mikloš.Napríklad Nemecko a Rakúsko sú podľa jeho slov z hľadiska ekonomického a sociálneho vývoja jedny z najúspešnejších krajín po druhej svetovej vojne. A ostatné krajiny strednej Európy zase po páde komunizmu predstavujú podľa neho príbeh úspešnej transformácie, reforiem a integrácie do EÚ.uviedol Mikloš.Krajinám strednej Európy totiž podľa neho hrozí takzvaná. "Prvá pasca spočíva v tom, že je v týchto krajinách nárast populistických strán. Strán, ktoré buď otvorene podporujú neliberálnu demokraciu a štátny kapitalizmus, alebo k tomu aspoň smerujú, alebo minimálne ohrozujú niektoré pravidlá a hodnoty politickej a ekonomickej slobody," vysvetlil. K nárastu takýchto síl dochádza podľa neho napríklad v Maďarsku či v Poľsku.Druhá pasca je podľa Mikloša ekonomická. Spočíva v tom, že tieto ekonomiky dosiahli výrazný úspech vďaka minulým reformám a integrácii do EÚ.upozornil. Pasca stredných príjmov spočíva podľa neho v tom, že doterajší rast dosiahli tieto krajiny najmä vďaka tomu, že využili svoju vysokú konkurencieschopnosť v masovej priemyselnej veľkovýrobe. Dobrým príkladom je podľa Mikloša výroba áut. Tieto krajiny jednoducho vedia vyrábať autá v rovnakej kvalite ako v Nemecku alebo vo Francúzsku, ale stále lacnejšie. Pretože ekonomická úroveň a mzdy sú nižšie.Pasca stredných príjmov ale je podľa neho v tom, že ak krajina nerobí reformy, ktoré neustále zlepšujú podnikateľské prostredie, zvyšujú kvalitu verejného sektora, udržiavajú zdravé verejné financie a najmä reformy, ktoré zlepšujú kvalitu vzdelania, vedy a výskumu, tak sa dostane do pasce v tom, že ďalší rast založený na masovej priemyselnej veľkovýrobe, je už obmedzený. Pretože tak, ako rýchlejšie rastie krajina než vyspelé štáty, tak rýchlo rastú aj platy, a teda klesá konkurencieschopnosť založená na nižších nákladoch.vymenoval Mikloš. Práve nedostatok reforiem v týchto krajinách ohrozuje podľa neho udržateľnosť vyššieho ekonomického rastu.vyhlásil. Reformy ale dnes podľa neho vôbec nie sú technických problémom, sú problémom politickým.opísal.Nebude to podľa neho ľahké, ale verí, že sa to podarí. Napríklad francúzske a nemecké voľby ho v tomto napĺňajú optimizmom.uviedol.