I.NESROVNAL: Karloveskú radiálu chceme zmodernizovať rýchlo a kvalitne

Bratislava 19. mája (TASR) - Modernizáciu Karloveskej radiály chce hlavné mesto urobiť čo najrýchlejšie, zároveň však spôsobom, ktorý bude minimalizovať riziko reklamácií a vynútených opráv chvatne a nekvalitne vykonanej práce. Vo vysielaní relácie spravodajskej televízie Tablet.TV to uviedol primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.Primátor uistil, že sa jednotlivé práce budú robiť na etapy tak, aby bol dopad dopravných obmedzení v súvislosti s prácami čo najmenší.uviedol primátor v relácii Hlavné Mesto. Priznáva, že rekonštrukcia takmer sedemkilometrového úseku diskomfort spôsobí.zdôraznil a vyzdvihol to, čo rekonštrukcia prinesie.upozornil primátor.Projekt nevníma iba ako jeden z najdôležitejších infraštruktúrnych projektov v Bratislave, ktorý je rozsahom, ale i objemom financií (67 miliónov eur) porovnateľný s rekonštrukciou Starého Mosta a električkou do Petržalky.uviedol Nesrovnal.Za dôležité považuje tiež to, aby sa nevytvárali pochybnosti okolo prípravy. V tomto duchu preto ani nechce rozoberať mediálne vyhlásenia o možných prekážkach v podobe údajne nevysporiadaných pozemkoch." poznamenal Nesrovnal.Zopakoval, že v projekte, v ktorom sa vyjadrovali štyri stavebné úrady, má mesto všetky potrebné povolenia.dodal. Následne prevezme projektovú dokumentáciu Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR, ktoré je riadiacim orgánom v rámci eurofondového projektu.priblížil Nesrovnal.O jednotlivých krokoch, ktoré budú súvisieť so samotnou realizáciou, chce mesto s predstihom čo najintenzívnejšie informovať verejnosť.