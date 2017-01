Ibrahimovič nebude naháňať Costu: Zaujímajú ma len klubové trofeje

Hráči Manchesteru Henrikh Mkhitaryan a Zlatan Ibrahimovič. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Manchester 13. januára (TASR) - Pre švédskeho futbalistu Zlatana Ibrahimoviča má lov na trofeje väčšiu váhu ako ovládnutie individuálnych štatistík. Útočník Manchestru United je s 13 gólmi spolu s Alexisom Sanchezom z Arsenalu Londýn priebežne druhým najlepším strelcom anglickej Premier League, pričom len o jeden zásah viac má na konte Diego Costa obliekajúci dres Chelsea.uviedol 35-ročný ikonický kanonier, ktorý prišiel na Old Trafford v lete z Paríža St. Germain. Po rozpačitom úvode sezóny sa "Ibra" dostáva do formy, strieľa góly a jeho vplyv na mužstvo Joseho Mourinha cítiť čoraz viac.tvrdí Ibrahimovič.Manchester United ťahá 9-zápasovú víťaznú šnúru, o jej zaokrúhlenie sa pokúsi v nedeľňajšom ligovom dueli proti FC Liverpool. V prípade víťazstva sa MUFC priblíži k "The Reds" na rozdiel dvoch bodov.