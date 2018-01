IFO: Nemecko má najväčší prebytok platobnej bilancie na svete

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 16. januára (TASR) - Nemecko malo vlani podľa inštitútu Ifo opäť najväčší prebytok platobnej bilancie na svete.Prebytok bežného účtu platobnej bilancie Nemecka v roku 2017 dosiahol v prepočte 287 miliárd USD (235 miliárd eur), vypočítal mníchovský inštitút Ifo. To je viac než dvojnásobok v porovnaní s prebytkom Číny, ktorý predstavoval 135 miliárd USD.povedal pre agentúru Reuters expert Ifo Christian Grimme. Druhý najvyšší prebytok 203 miliárd USD malo Japonsko.Uvedené čísla sú politicky citlivé. USA i Medzinárodný menový fond (MMF) alebo Európska komisia (EK) kritizujú Nemecko pre jeho vysoký prebytok. EK považuje dlhodobý prebytok platobnej bilancie nad 6 % hrubého domáceho produktu (HDP) za ohrozenie stability, keďže proti štátom s vysokými prebytkami musia stáť krajiny s deficitmi, ktoré sa musia zadlžovať.Podľa prepočtov Ifo vlaňajší prebytok bežného účtu platobnej bilancie Nemecka predstavoval 7,8 % a opäť prekonal spomínaný strop EK. V roku 2016 sa vyšplhal až na 8,3 % HDP.Nemecký obchodný zväz BGA nepovažuje prebytok za výsledok cielenej a riadenej obchodnej politiky, ale za výraz vysokého oceňovania nemeckých produktov vo svete.uviedol šéf BGA Holger Bingmann. Obmedzenie exportu by podľa neho bolo chybou a prevráteným spôsobom protekcionistické. Namiesto toho by Nemecko malo viac podporiť import, čo by viedlo ku korekcii globálne kritizovanej nerovnováhy obchodnej bilancie.