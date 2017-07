IFP: Diaľnica problém hladových dolín bez kvalitnejších ľudí nerieši

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 25. júla (TASR) – Dostupnosť diaľnice alebo rýchlostnej cesty môže znížiť mieru nezamestnanosti v okrese od 0,9 do 1,6 percentuálneho bodu (p. b.). Vo svojej najnovšej analýze na to poukázal Inštitút finančnej politiky (IFP) pri ministerstve financií. Hoci pre okresy s vyššou nezamestnanosťou môže mať diaľnica vyšší efekt, stále je podľa neho malý a bez zvýšenia kvality ľudského kapitálu problém hladových dolín efektívne nerieši.Inštitút pripomenul, že Slovensko sa radí medzi päť krajín s najväčšími regionálnymi rozdielmi v EÚ a tie patria medzi hlavné výzvy slovenského hospodárstva. Jedným z dôvodov môže byť aj nedostatočne rozvinutá diaľničná sieť. Ako ďalej uvádza, z dobrej dopravnej dostupnosti profituje najmä priemysel a turizmus.Analytici dospeli k záveru, že blízkosť diaľnice alebo rýchlostnej cesty z dlhodobého hľadiska súvisí so znížením miery nezamestnanosti v okrese od 0,9 do 1,6 p. b. Tento vplyv je meraný dostupnosťou súvislej diaľničnej siete do 30 minút od okresného mesta v porovnaní s okresmi, kde je najbližší diaľničný privádzač vzdialený viac ako 30 minút.Efekt diaľnic je podľa IFP silnejší a významnejší v posledných 10 rokoch a, naopak, slabší do roku 2006.vysvetľujú analytici.Bez kvalitného ľudského kapitálu označili vplyv diaľnic na nezamestnanosť za slabší. Súvislosť medzi dostupnosťou diaľnice a mierou nezamestnanosti totiž klesá s rastom podielu rómskej populácie v okrese.domnieva sa inštitút.Analytici tvrdia, že vplyv diaľnice rastie s výškou miery nezamestnanosti. Vzdialenosť privádzača do 30 minút môže znižovať mieru nezamestnanosti asi o 12 %. Napríklad pre okres s 25-% mierou nezamestnanosti by 12-% zníženie znamenalo pokles na 22 %.zhodnotili.Zároveň upozornili, že miera nezamestnanosti v konkrétnom okrese je ovplyvnená aj ekonomickým vývojom v susedných okresoch. Keďže okresy nie sú priestorovo nezávislé jednotky, trhy práce v susediacich okresoch sa môžu navzájom ovplyvňovať. Zohľadnenie priestorových efektov mierne znižuje vplyv diaľnic na nezamestnanosť.Minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) s analýzou nesúhlasí. Skúsenosti aj zo sveta podľa neho hovoria o tom, že firmy idú tam, kde je vybudovaná infraštruktúra.povedal po pondelňajšom (24. 7.) rokovaní vlády. Dodal, že analýzy tohto druhu by malo robiť ministerstvo dopravy.