IMT Smile potvrdili, že sú králi slovenskej hudobnej scény. Prešovský amfík praskal vo švíkoch

PREŠOV 18. júna - Sobotný večer v prešovskom amfiku bol pre všetkých obrovským zážitkom. Muzikanti si to na pódiu neskutočne užívali a bolo vidieť, že sa veľmi dobre bavia. Celým areálom sa niesli notoricky známe piesne, ľudia tancovali, popíjali a zabávali sa v rytme obľúbených hitov.

Úvod koncertu otvorila kapela ElevenHill, ktorá je dobre známa nie len Prešovčanom. Zahrali niekoľko svojich piesní, ktoré mali u divákov veľký úspech.

Dokonca v piesni Človeka neprerobíš (cover od IMT Smile) si s nimi zaspieval aj Ivan Tásler. Štefan Štec mnohých prekvapil svojím mocným hlasom, ktorým zanôtil rusínske ľudové pesničky. Spolu s Ľudovou hudbou Hornád predviedli veľmi emotívne vystúpenie.

Tajný hosť koncertu

Tajným hosťom koncertu, ktorý v piesni Nepoznám sprevádzal Ivana Táslera na basovej gitare bol Adam Ďurica. Okrem toho si spolu aj zaspievali a pridali jednu z Adamových najznámejších pesničiek Neľutujem.

A rozhodne neľutovali ani tí, ktorí sa tento večer rozhodli stráviť práve na koncerte IMT Smile. Počasie vyšlo na výbornú. Celým amfiteátrom sa niesla príjemná letná atmosféra. Vo vzduchu sa okrem vône rôznych tradičných festivalových dobrôt šírila výborná nálada. Zážitok z vystúpení interpretov umocnila neskutočná energia, ktorú na pódiu nechali všetci účinkujúci.

Najväčšie ovácie si, pochopiteľne, vyslúžil príchod IMT Smile. Bolo vidieť, že sú spolu veľmi dobre zohratí. Svojou hudbou a dobrou náladou rozprúdili nespútanú zábavu. Tancovali a spievali malí, veľkí, hlasovo obdarení a nebáli sa ani tí, čo znejú falošne.

Nevynechali ani obľúbené hity ako Ľudia nie sú zlí, Opri sa o mňa, Veselá pesnička, Cesty II. triedy, Milostná symfónia, Bozk, alebo aj pieseň Hej, sokoly!. Nechýbala ani najnovšia skladba Budeme to stále my, ktorú IMT Smile predstavili iba nedávno. Za necelý mesiac nazbieral jej videoklip na YouTube takmer 500 000 vzhliadnutí.

Ivan Tásler si koncert veľmi užíval

Ivan Tásler si včerajší koncert veľmi užíval: „Včerajší koncert bol pre nás neskutočným zážitkom. Veľmi sa tešíme, že sa na nás prišlo pozrieť až 7 tisíc návštevníkov. Atmosféra na koncerte bola neopísateľná! Všetci si spievali, tancovali, zabávali sa. Dokonca nás prišiel pozrieť aj Richard Müller! Naozaj sme si to užili a už sa tešíme na ďalšie koncerty.“

Ivan Tásler stále neprezradil mená hostí, ktorí sa predstavia na ďalších mestách v Martine (23.6.), Banskej Bystrici (30.6.) a v Nitre (14.7.). Zatiaľ vieme len to, že vo Východnej (7.7.) IMT Smile na pódiu vystúpia spolu s Kandráčovcami.

„Aj na ďalších koncertoch sme pre našich fanúšikov prichystali prekvapenia v podobe tajných hostí. Vlastne do každého mesta sme si pozvali niekoho iného. Sú to naši kamaráti, ktorí rovnako ako my milujú hudbu. No nechajte sa prekvapiť,“ zdráhal sa prezradiť mená hostí líder kapely Ivan Tásler.