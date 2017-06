Inaugurácia bola podľa dezignovanej srbskej premiérky zisková

Ana Brnabičová. Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Belehrad 24. júna (TASR) - Prítomnosť šéfov krajín z celého regiónu na piatkovej inauguračnej slávnosti nového srbského prezidenta Aleksandra Vučiča poukazuje na to, že na Balkáne môže byť aj lepšie, tvrdí dezignovaná srbská premiérka Ana Brnabičová."Pokiaľ región nebude stabilný, my ako krajina môžeme urobiť čokoľvek, ale investori sem nebudú prichádzať" uviedla Brnabičová v piatok večer pre srbskú televíziu RTS.Dodala, že Srbsko sa začína etablovať ako regionálne centrum a Belehradu inaugurácia priniesla profit: zarobili taxikári, hotely i reštaurácie.Inaugurácia bola aj príležitosťou rokovať s možnými budúcimi investormi. Brnabičová informovala, že sa uskutočnili stretnutia s čínskou a kanadskou delegáciou. Čína má veľký záujem o rozsiahle investície od poľnohospodárstva až po filmový priemysel a Kanada zase záujem o sektor baníctva.Na inauguračnej recepcii boli inštalované aj makety veľkého investičného projektu srbskej vlády a Spojených arabských emirátov (SAE) "Belehrad na vode" v hodnote viac ako 3,5 miliardy eur.S výstavbou sa začalo v roku 2015. Stavebné práce bol osobne skontrolovať šejk SAE Muhammad bin Zajd, ktorý priletel na slávnostnú inauguráciu srbského prezidenta ako prvý hosť už v stredu večer, a to najväčším dvojmotorovým lietadlom na svete, Boeingom 777-300.