India zvýšila dovoz ropy z Iránu v apríli na 1,5-ročné maximum

Naí Dillí 17. mája (TASR) - India zvýšila v apríli dovoz ropy z Iránu, voči ktorému USA plánujú zaviesť sankcie, pričom objem dovozu dosiahol najvyššiu úroveň za 1,5 roka.Ako uviedli zdroje z indického ropného sektora, dovoz Indie z Iránu predstavoval v apríli 640.000 barelov ropy denne (1 barel = 159 litrov). To je najvyšší objem dovozu z blízkovýchodnej krajiny od októbra 2016. Oproti aprílu minulého roka sa dovoz zvýšil o 20 %. Dôvodom sú hroziace sankcie zo strany USA.India je druhým najväčším dovozcom iránskej ropy hneď po Číne. Za štyri mesiace tohto roka sa dovoz iránskej ropy do Indie medziročne znížil o 2 %, čo ovplyvnil mesiac marec, keď dovoz klesol. V apríli však oproti marcu dovoz vzrástol takmer o 50 %.Vývoz Iránu predstavoval za minulý mesiac 2,6 milióna barelov ropy denne. To je najvyššia hodnota exportu od zrušenia sankcií voči krajine v januári 2016.V nasledujúcom období sa však očakáva výrazný pokles exportu iránskej ropy. Americký prezident Donald Trump totiž minulý týždeň oznámil, že USA odstupujú od jadrovej dohody mocností s Teheránom, pričom Washington plánuje obnoviť ekonomické sankcie voči Iránu vrátane jeho ropného sektora.