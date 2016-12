INEKO aktualizovalo rebríček najlepších základných a stredných škôl

Ilustračné foto Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Bratislava 22. decembra (TASR) - Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) dnes aktualizoval rebríček najlepších základných a stredných škôl. Medzi základnými školami na prvom mieste skončila ZŠ na Krosnianskej ulici v Košiciach. Nasleduje Základná škola T. J. Moussona v Michalovciach a najlepšiu trojicu dopĺňa ZŠ na Ulici slovenských partizánov v Považskej Bystrici. INEKO o tom informuje na svojej webovej stránke.V prípade stredných odborných škôl najlepšie obstáli Obchodná akadémia na Kukučínovej v Trnave. Nasleduje Stredná priemyselná škola elektrotechnická na Plzenskej ulici v Prešove a Obchodná akadémia Milana Hodžu na Ulici Martina Rázusa v Trenčíne. V rámci gymnázií je na prvom mieste Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium v bratislavskom Novom Meste. Na druhom mieste sa v rebríčku umiestnilo Gymnázium Jura Hronca na Novohradskej v Bratislave. Trojicu uzatvára Gymnázium na Poštovej v Košiciach.Nové rebríčky súvisia podľa INEKO s doplnením aktuálnych údajov za viacero sledovaných ukazovateľov na webe skoly.ineko.sk, na ktorom zbiera dostupné údaje o všetkých základných a stredných školách na Slovensku. "informuje inštitút. Okrem toho sa aktualizovali aj údaje, ktoré do hodnotenia nevstupujú, ale na portáli ich zverejňuje pre informatívne účely. Ide predovšetkým o využívanie informačných a komunikačných technológií pri vyučovaní, finančné zdroje na žiaka či čerstvé údaje za pridanú hodnotu u absolventov stredných škôl z roku 2016. Pridaná hodnota podľa inštitútu vypovedá o tom, ako sa za štyri roky počas štúdia na strednej škole v priemere zlepšili výsledky absolventov školy oproti očakávaniu.INEKO upozorňuje, že rebríčky škôl komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Výsledky vstupujúce do rebríčkov nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces, nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom.