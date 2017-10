Inflácia v Británii sa v septembri zrýchlila

Na ilustračnej foto libra. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 17. októbra (TASR) - Inflácia v Británii sa v septembri vyšplhala na najvyššiu úroveň za viac ako päť rokov. Vyplýva to z údajov štatistického úradu ONS. To naznačuje, že centrálna banka, Bank of England (BoE), by mohla na budúci mesiac zvýšiť úrokové sadzby.Konkrétne, spotrebiteľské ceny v Spojenom kráľovstve sa v septembri zvýšili medziročne o 3 % po augustovom náraste o 2,9 %, oznámil dnes ONS. Tento výsledok sa zhoduje s predpoveďami ekonómov, ktorí očakávali, že inflácia v Británii v septembri stúpne a dosiahne najvyššiu úroveň od apríla 2012.Zrýchľovanie inflácie, spôsobené predovšetkým poklesom kurzu libry po vlaňajšom referende o brexite, skresalo tento rok príjmy domácností. To viedlo k spomaleniu hospodárskeho rastu, pretože mzdy nedokázali udržať krok s rastúcimi životnými nákladmi.BoE už v septembri avizovala, že očakáva zvýšenie úrokových sadzieb v nadchádzajúcich mesiacoch, ak budú ďalej stúpať tlaky na ekonomiku a ceny.Väčšina analytikov sa domnieva, že BoE sa rozhýbe už na svojom ďalšom zasadaní v novembri, ale zároveň sa zhodli na tom, že by bolo chybou konať už teraz.uviedol štatistik ONS Mike Prestwood.BoE v septembri naznačila, že inflácia v októbri prekročí hranicu 3 %. To je viac ako banka očakávala ešte pred mesiacom, keď predpovedala, že inflácii bude trvať vyše tri roky, kým sa vráti k jej cieľovej 2-% hranici.Napriek tomu, že spotrebitelia už pocítili vplyv oslabenia libry, niektorí maloobchodníci len teraz začínajú premietať kurzové vplyvy do svojich cien. Nábytkársky gigant IKEA Group začiatkom tohto týždňa uviedol, že zvýšil ceny v Británii o 3 %, aby vykompenzoval prepad libry.Libra klesla od referenda (vlani v júni) približne o 12 % oproti košu hlavných mien, ako je napríklad americký dolár a euro.Guvernér BoE Mark Carney minulý týždeň uviedol, že centrálna banka očakáva v nadchádzajúcich mesiacoch zvýšenie úrokových sadzieb, ale odmietol povedať, či to bude už v novembri a či banka plánuje sériu zvýšení.Takzvaná jadrová inflácia, v ktorej nie sú zahrnuté nestále ceny energií a potravín, zostala v septembri na augustovej úrovni 2,7 % v súlade s odhadmi ekonómov.Medziročné tempo rastu výrobných cien sa pritom podľa očakávania znížilo na 3,3 % z augustových 3,4 %.ONS tiež uverejnil údaje o cenách nehnuteľností v auguste, ktoré medziročne vyskočili o 5 %, čo je zrýchlenie po júlovom zvýšení o 4,5 %.